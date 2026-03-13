Kurvisesta SDP:n tyrmäys hallituksen esitykselle ei ollut järkevää.
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoo odottavansa, että oppositiopuolue SDP tulisi ydinasekiistassa "ulos nurkasta, jonka ovat itselleen maalanneet".
Kurvinen sanoi puolueen toimittajille järjestämässä aamiaistilaisuudessa, ettei pitänyt SDP:n ratkaisua tyrmätä hallituksen esitys suorilta käsin järkevänä.
Myös SDP:n ratkaisu hylätä keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen esitys yhteisestä ydinasejulistuksesta hämmentää Kurvista.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi Helsingin Sanomille, että hallitus valmistelee yhdessä presidentin kanssa kirjallista julistusta siitä, ettei Suomeen tuotaisi ydinaseita rauhan aikana.
STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue SDP:ltä on tulossa tänään vastaehdotus ydinaserajoituksiin liittyvän kiistan ratkaisemiseksi. SDP:n ehdotuksesta kertoi aiemmin Yle.