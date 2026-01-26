Yhdysvaltojen talvimyrsky perui pianisti Alexander Gavrylyukin lennot Suomeen.
Ukrainalais-australialainen tähtipianisti Alexander Gavrylyuk joutuu peruuttamaan esiintymisensä Radion sinfoniaorkesterin solistina 28. ja 29. tammikuuta. Hänen oli määrä lentää Yhdysvalloista Suomeen, mutta maassa riehuvan talvimyrskyn takia lennot on peruttu, RSO tiedottaa.
Gavrylyukin tilalla esiintyy Tony Siqi Yun, joka soittaa Rahmaninovin 3. pianokonserton sijaan Tshaikovskin pianokonserton nro 1. Konsertin johtaa Thomas Søndergård.
Juilliardin musiikkikorkeakoulusta valmistunut kanadalaissyntyinen Tony Siqi Yun voitti Kiinan kansainvälisen pianokilpailun 2019. Hän on esiintynyt mm. Philadelphian, Clevelandin ja Toronton sinfoniaorkestereiden solistina.Yle / RSO