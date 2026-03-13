Dallas Stars murskasi Edmonton Oilersin jääkiekon NHL:ssä maalein 7–2. Maailman parhaana kiekkoilijana pidetty Edmontonin Connor McDavid hermostui toisen erän päättyessä Dallasin suomalaistulokkaalle Arttu Hyrylle.
Dallas karkasi avasuerässä 3–0-johtoon, ja toisen erän ensimmäisillä minuuteilla johto kasvoi jo 5–0:aan. Suomalaispuolustaja Miro Heiskasella oli tässä kohtaa koossa tehot 0+3.
Edmonton kavensi erän edetessä 2–5:een, ja nämä olivat lukemat juuri ennen toista erätaukoa, kun Dallasin kenttäpäädyssä alkoi tapahtua.
Toista kauttaan ja kaikkiaan 11:ttä NHL-otteluaan pelannut Hyry yritti purkaa kiekkoa keskialueelle samaan aikaan kuin summeri soi. Kiekko osui Edmontonin tähtipelaajaan Leon Draisaitliin, ja McDavid hermostui. Pistepörssiä johtava kanadalaissupertähti yritti käydä Hyryn kimppuun, mutta toinen tulokaspelaaja Justin Hryckowian oli välissä.
McDavid ja Hryckowian pudottivat hanskat, ja kaksikko nujakoi itselleen kaksiminuuttiset väkivaltaisuudesta. Myös Draisaitl, joka kävi antamassa Hyrylle oman muistutuksensa, sai kaksiminuuttisen huitomisesta.
Dallas hyödynsi tilanteen, ja kapteeni Jamie Benn iski päätöserän alussa ylivoimalla ottelun toisella osumallaan lukemat 6–2:een.
NHL:ssä toisena oleva Dallas on voittanut 15:stä viime pelistään 13. Joukkueen tähtipelaajista ovat loukkaantumisten vuoksi sivussa sekä Mikko Rantanen että Roope Hintz.
