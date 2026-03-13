Poliisi on toiminut väärin väkivaltatapauksissa, sanoo poliisin ylijohtaja.
Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo Ylelle, että väkivaltatapauksissa poliisi on toiminut yksiselitteisesti väärin.
– Olemme näistä erittäin häpeissämme, että tällaista voi tapahtua vielä tänä päivänä, Koskimäki sanoo.
Ylen MOT-toimituksen aiemmin tekemästä selvityksestä kävi ilmi, että poliisi on tuomittu virantoimituksen aikana tapahtuneesta pahoinpitelystä tai vammantuottamuksesta vähintään 19 kertaa vajaan kymmenen vuoden aikana.
Kuudessa tapauksista uhri on ollut alaikäinen.
Koskimäen mukaan määrä on vähäinen, kun ottaa huomioon poliisin hälytystehtävien määrän. Poliisin käytännöissä ei Koskimäen mukaan ole vikaa.
Hänen mukaansa poliisissa otetaan tilanteista opiksi.
– Meillä on selkeät toimintamallit voimankäyttötilanteisiin. Niitä harjoitellaan. Poliisin etiikka on lähtökohtaisesti kunnossa, hän sanoo Ylelle.