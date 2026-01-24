Yli 15 Yhdysvaltain osavaltioon on julistettu hätätila alkavan lumimyrskyn vuoksi.
Yhdysvalloissa on annettu varoitus mahdollisesti historiallisen kovasta talvimyrskystä.
MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta sanoo, että kyseessä on "kerran elämässä" tapahtuva myrsky.
Erityisesti ennustettu jäätävä sade lumimyrskyn eturintamassa tulee vaikuttamaan maanantai-iltaan asti Yhdysvalloissa.
– Jäätävä sade on jotain sellaista, mitä Suomessa ei tapahdu ja mitä suomalaiset eivät pysty kuvittelemaan, Pouta sanoo.
Jäätävän sateen aiheuttama jäälasti tulee luultavasti kerääntymään esimerkiksi voimalinjoille, mistä seuraa sähkökatkoksia.
Puoli metriä lunta vuorokaudessa
Pouta kertoo, että Yhdysvaltoihin New Mexicon osavaltiosta itärannikolle saakka ennustetaan puoli metriä lunta vuorokauden aikana.
Samaan aikaan myös ilma pakastuu.
– Texasin rantaviivaa myöten mennään nollille, Pouta sanoo.
Yli 15 osavaltioon on julistettu hätätila, kertoo CNN. Hätätila koskee myös pääkaupunkia Washingtonia.
Myrskyjen pelätään voivan johtaa liikennekaaokseen, sähkökatkoksiin ja jopa hengenvaarallisiin paleltumisiin.
Varoituksen piiriin on arveltu kuuluvan ainakin yli 150 miljoonaa ihmistä. Ihmiset ovat yrittäneet varautua muun muassa ostamalla ruokaa varastoon.
Vaikuttaa myös Finnairiin
Flightware-lentoseurantasivuston mukaan yli 3 400 lentoa oli peruttu tältä päivältä Yhdysvalloissa lauantaiaamupäivään mennessä Suomen aikaa.
Myös lentoyhtiö Finnair on kertonut häiriöistä Yhdysvaltojen lennoilla.
Lauantain lennot Dallasiin ja New Yorkiin on peruttu.
Finnairin mukaan odotettavissa häiriöitä, kuten viivästyksiä ja peruutuksia tietyillä lennoilla.
