Syyttäjä uskoo, että nuori äiti murhasi vastasyntyneen lapsensa Lohjalla viime syksynä. Oikeuskäsittely alkaa tänään.

MTV Uutiset seuraa käsittelyä paikan päällä Espoossa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa kello 9 aamulla. Tiedot päivittyvät tähän juttuun.

Syyttäjä vaatii 19-vuotiaalle naiselle rangaistusta murhasta. Epäilty henkirikos tapahtui kerrostaloasunnossa lokakuussa 2025 Lohjalla.

Poliisi on aiemmin kertonut, että nuori äiti käynnisti synnytyksensä liian aikaisin ja syntymän jälkeen jätti keskosvauvan kuolemaan. Vauva syntyi ja kuoli 17. lokakuuta.

Asunnossa oli tapahtumahetkellä paikalla naisen lisäksi hänen puolisonsa, joka on vauvan isä. Rikoksesta epäillään kuitenkin vain vauvan äitiä, joka on ollut vangittuna koko esitutkinnan ajan. Vauvan isää ei epäillä rikoksesta.

vauvansa murhasta epäilty nainen määrättiin mielentilatutkimukseen loppuvuodesta 2025.

Poliisi on kertonut aiemmin, ettei äiti kohdistanut lapseen fyysistä väkivaltaa.

− Epäilemme kuitenkin, että äiti on suunnitelmallisesti ja tietoisella toiminnallaan edesauttanut vauvan liian aikaisen syntymän käynnistymisen, ja että hän jätti tarkoituksellisesti ja julmalla tavalla huolehtimatta keskosvauvasta välittömästi syntymän jälkeen. Tämän vakavan laiminlyönnin vuoksi vauva on menehtynyt, kertoi rikoskomisario Maria Hietajärvi.

Paikalla oikeudessa on MTV:n rikostoimittaja Rebekka Härkönen.

Kello 9.14

Yleisö joutui poistumaan salista. Syytetty pyytää, että oikeudenkäyntiaineisto salataan. Oikeussalissa keskustellaan nyt salaamisasiasta yleisön läsnä olematta.

Kello 9.11

Oikeus antoi medialle luvan kuvata hetken oikeudenkäynnin aluksi. Syytetty peitti kasvojaan oikeudenkäynnin aluksi.

Paikalla on myös surmatun vauvan isä.

Kello 9.08

Yleisö kutsuttiin saliin. Nyt myös media pääsi sisään.

Kello 9.06