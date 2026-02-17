Vielä perjantain vastaisena yönä pakkanen saattaa kiristyä yöllä 30 asteeseen, kun taas viikonloppuna lämpötilat voivat hipoa nollaa.
Meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan säässä on luvassa lauhtumisen myötä tapahtuva pikakäänne.
– Mennään tässä etelässä jopa nollaan ja vähän plussan puolelle, mutta isossa kuvassa meillä tämä talvinen ja kylmä sää jatkuu. Tämä lauhtuminen jää väliaikaiseksi. Se näyttäisi tuossa perjantaina tulevan, mutta en olisi huolissani siitä, että se söisi hirveästi lumia.
Lauhtuminen kestää arviolta päivän tai kaksi, Mäntykannas sanoo. Ennen sitä on luvassa kuitenkin kylmempää ilmaa.
"30 pakkasastetta mahdollinen Etelä-Suomea myöden"
Tänään tiistaina etelä- ja keskiosassa maata on vielä laajalti pilvilauttaa, Mäntykannas sanoo.
– Sittenhän tuo pilvilautta lähtee hälvenemään ja meille tulee kuivempaa ilmaa tuolta Viron puolelta ja se tarkoittaa sitä, että yöt kylmenevät.
– Eli heti, kun on selkeää ja tuuli tyyntyy, niin tässä on sen verran kylmää ilmamassaa, että pakkanen helposti kiristyy etelässä 20 asteeseen, Pohjois-Lapissa jopa 30 asteeseen.
Mäntykannas arvioi, että tämän hetkisen ennustuksen mukaan kaikista kylmin yö ajoittuu perjantain vastaiselle yölle.