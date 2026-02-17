



Markus Mäntykannas sään yllätyskäänteestä: "En olisi huolissani siitä" 4:22 Katso koko keskustelu videolta! Julkaistu 17.02.2026 09:47 Sara Güven sara.guven@mtv.fi Vielä perjantain vastaisena yönä pakkanen saattaa kiristyä yöllä 30 asteeseen, kun taas viikonloppuna lämpötilat voivat hipoa nollaa. Meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan säässä on luvassa lauhtumisen myötä tapahtuva pikakäänne. – Mennään tässä etelässä jopa nollaan ja vähän plussan puolelle, mutta isossa kuvassa meillä tämä talvinen ja kylmä sää jatkuu. Tämä lauhtuminen jää väliaikaiseksi. Se näyttäisi tuossa perjantaina tulevan, mutta en olisi huolissani siitä, että se söisi hirveästi lumia. Lauhtuminen kestää arviolta päivän tai kaksi, Mäntykannas sanoo. Ennen sitä on luvassa kuitenkin kylmempää ilmaa. "30 pakkasastetta mahdollinen Etelä-Suomea myöden" Tänään tiistaina etelä- ja keskiosassa maata on vielä laajalti pilvilauttaa, Mäntykannas sanoo. – Sittenhän tuo pilvilautta lähtee hälvenemään ja meille tulee kuivempaa ilmaa tuolta Viron puolelta ja se tarkoittaa sitä, että yöt kylmenevät. – Eli heti, kun on selkeää ja tuuli tyyntyy, niin tässä on sen verran kylmää ilmamassaa, että pakkanen helposti kiristyy etelässä 20 asteeseen, Pohjois-Lapissa jopa 30 asteeseen. Mäntykannas arvioi, että tämän hetkisen ennustuksen mukaan kaikista kylmin yö ajoittuu perjantain vastaiselle yölle.

– Tuo 30 pakkasastetta on mahdollinen Etelä-Suomea myöden perjantain vastaisena yönä.

Sateet jäävät alkuun vielä aika vähiin, mutta sitten iskee käänne.

– Tuossa näyttäisivät pitkästä aikaa lounaistuulet viriävän viikonlopun aikana.

– Tässä voidaan pitkästä aikaa käydä etelä- ja lounaisosissa nollan vaiheilla. Vielä ehkä tuo sunnuntaikin mentäisiin nollan kieppeillä, mutta tässä alkaa sitten pikkuhiljaa alkaa sadealueitakin kulkea Suomen yli, eli pääosin tulee lunta.

Seuraava viikko vaikuttaisi sitten taas menevän "sinisessä kylmässä kuplassa".

– Näyttää siltä, että pikakäänteen jälkeen jälleen kylmenee ja reippaasti. Edelleen noin 20 astetta yöpakkasta on ihan mahdollinen koko Suomessa ja reilusti ollaan pakkasen puolella vielä päivälläkin ja tämä näyttää jatkuvan maaliskuun puolelle.

Myös kolmas hiihtolomaviikko näyttää tällä hetkellä normaalia kylmemmältä.

– Siinä mennään jo niin pitkälle, että en uskalla sanoa tapahtuisiko siinä jotain käännettä jo, mutta talviselta näyttää, Mäntykannas summaa.

Etelänlomailijat tarkkana

Monet talvilomailijat suuntaavat myös kohti etelää lomaviikoillaan. Yksi suosittu kohde on Kanariansaaret, jota piinaa tällä hetkellä Calima-hiekkamyrsky. Aiheesta on uutisoinut muun muassa Canarian Weekly.

– Kuvien perusteella hyvin semmoinen sumuinen, vähän apokalyptinen tunnelma, Mäntykannas summaa.

Myrsky on seurausta Saharan suunnalta tuulen mukana tulevasta voimakkaasta hiekkapölystä.

– Jopa viranomaiset ovat kehottaneet nyt alkuviikosta, että vältettäisiin ulkona liikkumista ja ei oltaisi pitkiä aikoja ulkona. Se voi aiheuttaa oireita tuo runsas hiekkapölypitoisuus.

– Tilanne vähän kohenee, mutta kyllä tuo jatkossakin on aika hiekkapölyalti tuo virtaus ensi viikolla.

Mäntykankaan mukaan hiekkamyrskyt voivat kestää jopa päiviä ja niiden ennustaminen voi olla vaikeaa.