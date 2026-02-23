Lumimyrsky on katkaissut sähköt sadoiltatuhansilta asiakkailta Yhdysvaltain koillisosissa. Paikoin on mitattu jopa hurrikaanin vahvuisia tuulenpuuskia.

Yhdysvaltojen koillisosia kurittaa voimakas lumimyrsky, joka on pudottanut paikoin yli puoli metriä lunta, jättänyt sadattuhannet asiakkaat ilman sähköä ja perunut tuhansia lentoja.



Yhdysvalloissa on peruttu maanantaina noin 5 500 lentoa ja noin tuhat lentoa on viivästynyt, ilmenee lentotietoja seuraavalta FlightAware -sivustolta.



Sunnuntailta tiistaille peruttuja lentoja on kertynyt jo yli 10 000, joista lähes 90 prosenttia on New Yorkista, Bostonista tai Philadelphiasta lähteviä tai sinne saapuvia lentoja. Myös Finnairin sunnuntain ja maanantain lennot Helsingistä New Yorkiin on peruttu, käy ilmi Finavian verkkosivuilta.



Kymmenien senttien lumikertymiä ja vaarallisen voimakkaita tuulenpuuskia Yhdysvaltojen koillisosassa aiheuttaa pommisykloniksi kutsuttu sääilmiö. CNN:n mukaan lumimyrskyvaroitus koskee yli 40:tä miljoonaa ihmistä.



Paikoin lunta on New Yorkin ja New Jerseyn osavaltioissa tullut yli puoli metriä, käy ilmi Yhdysvaltain ilmatieteen laitoksen tiedoista. New Yorkin keskuspuistossa lunta oli tullut CNN:n mukaan paikallista aikaa aamuseitsemään mennessä noin 40 senttiä. Kyseessä on uutiskanavan mukaan suurin yksittäisen myrskyn kaupunkiin pudottama lumimäärä viiteen vuoteen.



Yksittäiset tuulenpuuskat ovat CNN:n mukaan yltäneet voimakkuudeltaan hurrikaanin luokkaan, eli yli 33 metriin sekunnissa.



Maan koillisosan osavaltioissa yli 570 000 asiakasta oli ilman sähköjä myöhään iltapäivällä Suomen aikaa, käy ilmi sähkökatkoja seuraavalta poweroutage.us-sivustolta.



Pommisykloni on nopeasti voimistuva sykloni, joka voi syntyä kylmän ilmamassan törmätessä lämpimään ilmamassaan, kertoo Yhdysvaltain sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio NOAA.

New Yorkissa koulut kiinni

New Yorkissa julkiset koulut pysyvät maanantaina kiinni lumentulon takia. Puoleenpäivään asti paikallista aikaa kaupungin kaduilla on kielletty kaikki muu kuin välttämätön autoliikenne, jotta pelastustyöntekijöiden ja kriittisten työntekijöiden kulku turvataan. Myös New Jerseyn osavaltiossa on voimassa samanlainen liikennerajoitus. – New York ei ole kohdannut tämän kokoluokan myrskyä viimeiseen vuosikymmeneen, varoitti kaupungin pormestari Zohran Mamdani tiedotustilaisuudessaan sunnuntaina New York Timesin mukaan. Kyseessä on jo toinen kaupunkiin iskevä talvimyrsky muutaman viikon sisällä. Viime kertaan verrattuna kaupungilla on nyt valmiudessa yli kaksinkertainen määrä työntekijöitä puhdistamaan katuja lumesta, New York Times kertoo.