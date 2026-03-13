Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa neuvottelut, Keusote esittää niiden käynnistämistä.

Kymenlaakson hyvinvointialue kertoo, että sen johto on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut.

Yt-neuvottelut alkavat ensi tiistaina, ja ne kohdistuvat pääasiallisesti terveyden ja sairaanhoidon palveluihin, sosiaalipalveluihin sekä strategia- ja integraatiopalveluihin, mutta osittain myös koko organisaatioon.

Hyvinvointialue kertoo tiedotteessaan, että neuvotteluissa ei lähtökohtaisesti esitetä henkilöstön vähentämistä taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Työnantaja esittää neuvotteluissa alustavia suunnitelmia muun muassa tämänhetkisten sote-palvelukeskittymien tiivistämisestä ja toimintatapojen modernisoinnista sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisoinnista.

Hyvinvointialueen mukaan neuvottelutarve on aiheutunut palvelutoiminnan kehittämisen ja uuden tuottavuusohjelman käynnistymisen myötä.

Yt-neuvottelujen arvioidaan kestävän huhti–toukokuun vaihteeseen.

Keusote esittää yt-neuvottelujen aloittamista

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) puolestaan kertoo esittävänsä aluehallitukselle ensi tiistaina, että se aloittaa yt-neuvottelut osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Ohjelma on laadittu vuoteen 2027 asti, ja sillä tavoitellaan yhteensä 66 miljoonan euron säästöjä.