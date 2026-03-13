Hallituksen "suhmurointi" ydinenergialain kanssa herättää iloisuutta Kremlissä, arvioi Pöllöraati.
Hallituksen halu muuttaa ydinenergialakia niin, että jatkossa ydinaseiden kauttakulku olisi sallittua Suomen alueella, kirpaisi Pöllöraadin kiivaaseen analysointiin.
Pöllöraatilaisina olivat tänä perjantai 13. päivänä MTV Uutisten politiikan toimittaja Anu Korhonen, tietokirjailija ja viestintäkonsultti Katleena Kortesuo sekä Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.
– Saatiinpa sotku aikaan. Hallituksen valmistelu oli terveisiä sieltä itsestään, tiivistää Haapala.
Haapalan mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus ja puolustusministerin jakkaralla istuva Antti Häkkänen (kok.) keulivat asiassa – Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle tyypillinen maantapa eli parlamentarismi unohtui prosessista tyystin.
– Oppositio yllätettiin housut kintuissa ja nyt käydään tätä loukkaantumisteatteria.
Loukkaantuneita tässä näytöksessä esittävät sosiaalidemokraatit, jotka eivät hyväksy lakiesityksen muutosta.
Korhosesta demareilla on mennyt herne nenään ja syvälle, nimenomaan siitä syystä, kuinka hallitus valmisteli asiaa ja toi sen julki.