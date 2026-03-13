Korhosesta demareilla on mennyt herne nenään ja syvälle, nimenomaan siitä syystä, kuinka hallitus valmisteli asiaa ja toi sen julki.

– Oppositio yllätettiin housut kintuissa ja nyt käydään tätä loukkaantumisteatteria.

Haapalan mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus ja puolustusministerin jakkaralla istuva Antti Häkkänen (kok.) keulivat asiassa – Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle tyypillinen maantapa eli parlamentarismi unohtui prosessista tyystin.

Samaan aikaan on hyvä muistaa, että asetelma hallitus- ja oppositiopuolueiden välillä voi muuttua ensikeväänä, jos SDP voittaa gallupien mukaisesti, Korhonen muistuttaa.

Nyt kokoomuksella on ollut vahva ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan painottunut värisuora: presidentti Alexander Stubb , pääministeri Orpo, ulkoministeri Elina Valtonen sekä puolustusministeri Häkkänen.

Särö tärkeään kuvaan Suomesta

Haapala haluaa korostaa, että pohjimmiltaan kyse ei ole siitä, että Suomeen tuotaisiin ydinaseita. Mutta jos ja kun lakia muutetaan, se sallisi esimerkiksi ydinsukellusveneiden saapumisen Suomen satamiin tai ydinaseella lastatun sotakoneen lentämisen Suomen taivaalla tai ydinaseen säilyttämisen Suomen maaperällä.