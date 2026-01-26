Koneen kyydissä oli kahdeksan henkilöä.
Yksityinen lentokone on syöksynyt maahan Yhdysvalloissa Mainen osavaltion lentokentällä.
Asiasta kertoo Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen.
Koneen kyydissä oli tiettävästi kahdeksan henkilöä. Heidän kohtalostaan ei ole tietoa.
Bombardier Challenger 600 -suihkukone syttyi liekkeihin maahan törmätessään.
Onnettomuus tapahtui noin kello 19.45 paikallista aikaa.
Lentokentällä satoi onnettomuushetkellä kevyesti lunta, mutta alustavien tietojen perusteella sää ei vaikuttanut onnettomuuteen.
Uutistoimisto Reutersin viranomaislähteen mukaan kone oli saapunut Maineen Texasista.
Yhdysvaltojen ilmailuviranomaisen mukaan kone otettiin käyttöön huhtikuussa 2020.