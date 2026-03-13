Huijausviesteissä pyritään saamaan uhri klikkaamaan linkkiä pelottelun avulla.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa "epäilyttävillä verkkoyhteyksillä" ja "tilin karanteenilla" uhkailevista huijausviesteistä. Viesteissä pelotellaan vastaanottajaa tietoturvan nimissä, jotta tämä klikkaisi viestin linkkiä.

– Turvallisuuden nimissä epäilyttävällä verkkoliikenteellä ja venäläisillä hakkereilla pelottelu on hyvin tavallinen huijareiden tapa saada uhri pelästymään ja klikkaamaan linkkiä tarkemmin miettimättä, Kyberturvallisuuskeskus kirjoittaa viikkokatsauksessaan.

Viestin linkkiä ei missään nimessä pidä klikata, sillä linkin takana pyritään tyypillisesti kalastelemaan uhrin tunnukset huijareiden käsiin.

Tältä huijausviesti voi näyttää.Kyberturvallisuuskeskus

Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.