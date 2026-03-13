Johannes Hösflot Kläbo sai aivotärähdyksen Drammenin sprintissä sattuneessa kaatumisessaan. Norjan hiihtoliitto tiedotti tähdestä perjantaina.
Johannes Hösflot Kläbo ei pysty kilpailemaan Holmenkollenin perinteisessä 50 kilometrin kilpailussa sunnuntaina. Norjalaistähti löi päänsä pahasti torstaina Drammenin sprinttikilpailun kaatumisessaan.
– Hänen on todettu saaneen lievän päävamman, lievän aivotärähdyksen, Norjan joukkueen lääkäri Ove Feragen ilmoitti tiedotteessa VG:n mukaan.