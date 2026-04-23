"Kaikkein vaikein paikka tämä on Ukrainalle", asiantuntija arvioi.

Yhdysvaltojen päätös keskeyttää ase- ja ammustoimitukset Viroon ja todennäköisesti myös useisiin muihin Euroopan maihin ei ole yllättävä uutinen, mutta "dramaattista" se on.

Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki, joka toimii Suomi ja Pohjois-Euroopan turvallisuus -ohjelmassa.

– Tämä on Yhdysvaltojen Euroopan liittolaisille dramaattista ja asettaa ne hankalaan paikkaan, Linnainmäki sanoo.

– Kaikkein kehittyneintä yhdysvaltalaiskalustoa, kuten ilmapuolustuskalustoa, ei voida korvata eurooppalaisella kalustolla, hän jatkaa.

Suomi on ostanut Yhdysvalloilta esimerkiksi F-35-hävittäjiä ja niiden käyttöön tarkoitettuja ohjuksia.