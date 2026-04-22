Rajut tuulenpuuskat ovat katkoneet sähköjä etenkin Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Oulun seudulla.

Lähes 15 000 kotitaloutta on ilman sähköä Suomessa. Suurin syy sähkökatkoille ovat voimakkaat tuulenpuuskat, jotka siirtyvät Lapista maan keskiosiin. Sotkamossa ja Liperissä on mitattu myrskypuuskiakin, eli yli 25 metriä sekunnissa hetkellisesti puhaltavaa tuulta.

Tuulivaroitus on annettu koko Suomeen, ja myös maan eteläosiin odotetaan puuskia myöhemmin tänään.

Oulussa oli iso sähkökatkos iltapäivällä, kun yli 4400 taloutta oli tunnin ajan ilman virtaa. Nyt suurin osa sähkökatkoista painottuu Itä-Suomeen Pohjois-Karjalan ja Kainuun seudulle, jossa sähköttömiä kotitalouksia on käytännössä jokaisessa kunnassa. Liperi, Lieksa, Outokumpu ja Juuka – näissä kunnissa on yli tuhat kotitaloutta sähköttä kello 17.40.

Meteorologi Pekka Pouta kertoo, että Kainuun seudulle on tullut myös voimakkaita sadekuuroja, eikä alueen sähköjä ole maakaapeloitu. Tämä lisää sähkökatkojen riskiä, kuten myös se, että maa on jo osittain sula.