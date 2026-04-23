Pienen kyläyhdistyksen rahastonhoitaja varasti yhdistykseltä lähes 27 000 euroa.

Rikos tapahtui 7,5 vuoden aikana Hämeenlinnassa vuonna 2018–2025. Oikeuden mukaan kyse oli yli sadasta epäselvästä rahasiirrosta yhdistyksen tililtä rahastonhoitajan tilille.

Nainen oli toiminut yhdistyksen rahastonhoitajana 15 vuotta. Yhdistys toimi talkoovoimin.

Monesta asiasta oli sovittu suullisesti, eikä yhdistyksen nokkahenkilöt muistaneet tarkasti kaikkia sovittuja käytäntöjä.

– Yhdistyksestä näyttäisi puuttuneen taho, joka jossain vaiheessa käy läpi ja tarkastaa taloudellista puolta kokonaisvaltaisesti, käräjäoikeus totesi ratkaisussaan.

– Luottamus on korvannut valvonnan. Näyttäisi myös siltä, että yhdistyksen johdossa ei ole pitkiin aikoihin käyty läpi pelisääntöjä eli sitä, millaisiin korvauksiin rahastonhoitaja mahdollisesti on oikeutettu ja millaista selvitystä rahankäytöstä on esitettävä.

Ehdollista tuli

Vuonna 2023 toiminnantarkastaja kiinnitti huomionsa kummallisiin rahansiirtoihin. Yhdistyksen tililtä oli siirretty rahastonhoitajan tilille isohkoja, yleensä tasasummia. Summat olivat muutaman sadan euron siirtoja.

Tämän jälkeen asiasta käynnistettiin tutkinta. Rahastonhoitaja kiisti käyttäneensä yhdistyksen rahoja muuhun kuin yhdistyksen menoihin.

Yhdistyksessä ei kuitenkaan saatu selkoa siitä, mihin rahoja oli käytetty, koska väitetyistä ostoksista puuttuivat kuitit.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus katsoi, että 62-vuotias nainen syyllistyi törkeään kavallukseen. Oikeus määräsi naiselle rangaistukseksi puoli vuotta ehdollista vankeutta.