Presidentti Alexander Stubb kertoo, ettei Palestiinan tunnustamisen aika näytä olevan nyt.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb päätti tänään Lähi-Idän kierroksensa Kairoon.

Lähi-idän solmuihin on kytkeytynyt myös Palestiina ja sen tunnustaminen omaksi valtiokseen.

Presidentti kertoi MTV:lle aiemmin, että tilanne Iranissa on tällä hetkellä yhä sekava. Ratkaisua Hormuzinsalmen tilanteeseen ei ole vielä löytynyt.

MTV Uutisten ulkomaankirjeenvaihtaja Niko Nurminen tiedusteli presidentin näkemyksiä myös Palestiinan tunnustamisesta.

– Oma tahtotilani on ollut selkeä jo kauemman aikaa.

– Jos saan hallitukselta esityksen Palestiinan tunnustamiseksi, tulen sen tekemään, Stubb kertoo.

Presidentin mukaan keskusteluissa esiinnousseet asiat, kuten vuoden 1967 rajat ja kahden valtion malli ovat kunnossa.

– On loppujen lopuksi ajan kysymys, milloin Suomi Palestiinan tunnustaa, mutta sen aika ei näytä olevan juuri nyt, presidentti sanoo.