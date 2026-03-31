Ukraina on tehnyt reilun viikon aikana useita iskuja Suomenlahden läheisyyteen. Sen iskukyky on kuitenkin rajallinen, ja se joutuu valitsemaan kohteensa tarkkaan.

Ukrainan pitkän kantaman iskukyky on viime viikkoina parantunut näkyvästi. Siitä kertovat muun muassa lukuisat iskut Suomenlahden läheisyydessä.

Samaan aikaan asiantuntijat varoittavat, että Ukraina joutuu loppuvuoden aikana valitsemaan kohteensa entistä tarkemmin, koska sen oma pitkän kantaman ohjusten tuotanto on rajallista.

Iskuja Venäjän öljyntuotantoon vai aseteollisuuteen?

Pitkän kantaman FP-58 Flamingo -ohjuksille tavoitellaan ukrainalaislähteiden mukaan peräti 210 kappaleen tuotantomäärää kuukaudessa. Tarvetta olisi kuitenkin huomattavasti enemmän.

Ukrainan on tutkijan mukaan valittava, iskeekö se nyt Venäjän öljytuotantoon vai venäläiseen puolustusteollisuuteen.

Öljyntuotanto tuo Moskovalle lisätuloja, etenkin tilanteessa, jossa Iranin sota on nostanut raakaöljyn hintaa maailmalla.

– Molempiin ei riitä iskukykyä samaan aikaan, itävaltalainen sotilasasiantuntija Gustav Gressel kuvailee.

Gressel työskentelee Itävallan maanpuolutuskorkeakoulussa, jossa hän tutkii Euroopan asetuotantoa ja Ukrainan sotapahtumia.

Hänen mukaansa osa Venäjän tärkeimmästä asetuotannosta sijaitsee Ukrainan Flamingo-ohjusten 3 000 kilometrin kantaman ulkopuolella.

– On paljon arvokkaita kohteita, mutta vain hyvin vähän Flamingo-ohjuksia. Silti tämä on oikea tie. Ilman pitkän kantaman aseita Venäjä ampuisi Ukrainan ajan myötä rikki, Gressel toteaa.