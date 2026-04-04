Trumpin kommentit eivät olleet "valtava yllätys kenellekään", professori sanoo.

Yhdysvallat ei ole kovinkaan sitoutunut puolustamaan Venäjän rajamaita, kuten Suomea tai Viroa, jos Kreml aloittaisi jonkinlaisen sotilasoperaation.

Tätä vaikutelmaa lisäävät Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin uusimmat Nato-lausunnot, sanoo Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.

Teivaisen mukaan luottamus Yhdysvaltojen puolustusapuun on "murentunut koko ajan" ja viimeiset lausunnot entisestään vahvistavat tätä viestiä.

Trump on todennut, että hänen hallintonsa arvioi Yhdysvaltojen roolia puolustusliitossa Iranin sodan päättymisen jälkeen.

Luottamus Trumpiin koetuksella

Valkoisen talon tuorein kitkeryys johtuu paljolti Euroopan Nato-maiden päätöksestä olla auttamatta Yhdysvaltoja Hormuzinsalmen avaamisessa.

Hormuzinsalmen kautta kulkee noin viidennes maailman öljykaupasta ja se on ollut suljettuna Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua sodan Irania vastaan.

Brittilehti Telegraphin ja uutistoimisto Reutersin haastatteluissa Trump totesi vahvasti harkitsevansa eroamista Natosta.

– Luottamus Yhdysvaltoihin ei ole kokonaan kadonnut, mutta jokainen tämänkaltainen lausunto nakertaa sitä entisestään. Samalla ne kiihdyttävät Euroopan Nato-maiden välistä keskustelua siitä, miten rakentaa itse uskottava puolustus, Teivainen sanoo MTV:lle puhelimitse.

Teivainen kuitenkin painotti, etteivät Trumpin tuoreimmat kommentit sinällään kiristä kriisiruuvia Naton sisällä kovinkaan paljoa, koska ne eivät olleet "valtava yllätys kenellekään".