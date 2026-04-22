Pitkäaikaistyöttömille ja nuorille on tulossa seteleitä työllistymisen ja koulutuksen tueksi.
Hallitus kertoi kehysriihensä päätöksistä keskiviikkoiltana.
Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi tiedotustilaisuudessa hallituksen kohdistavan nuorille ja pitkäaikaistyöttömille merkittäviä tukitoimia.
Hallituksen työllisyyspakettiin sisältyvät muun muassa nuorten työllistymisseteli ja pitkäaikaistyöttömien täydennyskoulutukseen suunnattu osaamisseteli. Lisäksi valtiolle otetaan 500 uutta kesätyöntekijää tai harjoittelijaa.
Lisäksi hallitus toteuttaa korkean nuorisotyöttömyyden kaupungeissa sekä kuudessa suurimmassa kaupungissa naapurustoihin ja kaupunginosiin kohdistuvan pilotin nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi.