Tänä vuonna 17 vuotta täyttävät britit eivät saa koskaan ostaa tupakkaa kotimaassaan, kun lakiuudistus astuu voimaan.
Britannian parlamentti on päättänyt, että henkilöt, jotka ovat syntyneet 1.1.2009 jälkeen, eivät saa ostaa tupakkaa ollenkaan koko elämänsä aikana. Vuonna 2009 syntyneet täyttävät tänä vuonna 17 vuotta.
BBC kertoo, että vuoden 2009 alun jälkeen syntyneet eivät ostaa myöskään sähkötupakkaa. The Guardian kertoo, että tarkoituksena on saada sukupolvesta savuton.
Lakiuudistus on yksi osa toimenpiteitä, joilla Britannia pyrkii torjumaan tupakoinnin haitallisia terveysvaikutuksia.
Sähkötupakointi kielletään jatkossa myös autoista, joiden kyydissä on lapsia, leikkipuistoissa sekä koulujen ja sairaaloiden ulkopuolella.
Kotonaan ihmiset saavat jatkaa tupakointia ja sähkötupakointia jatkossakin.
Lakiuudistus tarvitsee vielä kuninkaan hyväksynnän.