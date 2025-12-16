



Suomelle luovutettiin 16. joulukuuta juhlallisesti ensimmäinen F-35A Lightning II -monitoimihävittäjä. Tunnelma oli, kuten tunnelman kuuluikin olla, sotilaallisen juhlallinen. Kansallislaulut ja Finlandian tulkitsi Karita Mattila. – Yhdessä olemme vahvempia, tulevaisuudessa olemme vieläkin vahvempia, lausui puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.). Seremonia oli molemmin puolin mainos- ja kiitospuhemainen, mutta amerikkalaishenkistä kaunopuheisuutta oli jäykän suomalaisenkin siedettävää kuunnella. Syynä on se, että vaikka kaupan hintalappu on valtava, vaikuttaa F-35 osoittautuneen sotatantereilla mainospuheiden veroiseksi.





Näin Karita Mattila tulkitsi Maamme-laulun.

Kehuja olisi ollut vaikeampi kuunnella, jos medioissa olisi viime vuosina levinnyt kuvia alas ammutuista Lockheed Martinin hävittäjistä.

Siihen olisi ollut mahdollisuus, niin paljon F-35:t ovat vihamielisissä ympäristöissä lentäneet.

Vielä F-35-hävittäjät eivät Suomen ilmatilaa valvo ja puolusta, sillä ensimmäiset koneet saapuvat Suomen maaperälle ensi vuoden lopulla.

Yli kahdeksan miljardin euron kauppa on Suomen kaikkien aikojen suurin ja vaikka F-35-hävittäjiä on paljon kehuttu, ei niiden ylläpitokuluista ole paljon hyvää sanottu.

Lisäksi niiden ostaja, Suomen tasavalta, toivoo, ettei hävittäjiä koskaan jouduta koskaan käyttämään sotatilanteessa.

Yhden sortin hirmuhintainen vakuutus, siis.

Selvää on, että kaikissa mahdollisissa Suomea koskevissa aseellissa konflikteissa nämä 64 kappaletta F-35-hävittäjiä olisivat vastapuolen ykköskohde.

Myös, ja erityisesti, Venäjän.

Varsinkin kun Suomi on Venäjän näkökulmasta katsottuna Nato-maa, jolla on pian ydinaseiden laukaisuun kykeneviä hävittäjiä.

Ilman herra ei häviä

Sillä, että ilmatila pystytään konfliktitilanteessa pitämään edes jossain määrin hallinnassa, on valtava merkitys.

Jos Venäjä nyt pystyisi toimimaan vapaasti Ukrainan ilmatilassa, olisi sodan kokonaistilanne toisenlainen.

Valtioiden välisissä sodissa ilmaherruuden katsotaankin usein, varsinkin lännessä, olevan voiton edellytys.

Sama asia toisin: Jos ilmaherruutta ei valtioiden välisessä sodassa menetä, ei sotaa voi totaalisesti hävitäkään.

Sotilaallisen suurvallan vieressä olevalle pienelle valtiolle jälkimmäinen muotoilutapa lienee realistisempi lähtökohta.

F-35 voi tehdä paljon sen eteen, että tuo lähtökohta muuttuisi pahimman tapahtuessa todellisuudeksi.

Samaan aikaan on syytä muuttaa, ettei F-35 ole ihmease, vaikka sodasta kirjoitettaessa kiinnitetäänkin usein aivan liikaa huomiota teknologiaan.

Se on usein harhaanjohtavaa. Sodassa määräävät lukemattomat muutkin asiat kuin tekniikan taso. Näitä ovat esimerkiksi taistelutahto, johtaminen, koulutus ja huollon pelaaminen.

Huonosti johdettu, koulutettu ja huollettu F-35-laivue tuskin olisi kovin tehokas työkalu.

Silti, F-35A Lightning II:n asemasta kertoo jo se, miten paljon aikaa ja vaivaa Israel on käyttänyt siihen, ettei Yhdysvallat myisi F-35-hävittäjiä muille lähialueidensa valtioille, kuten Saudi-Arabialle tai Turkille.

Israel on hallinnut Lähi-idän ilmatilaa viimeiset kaksi vuotta mielin määrin.

Suuri syy tähän on juuri F-35, kirjoittaa yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Israel ei halua mennettää etulyöntiasemaansa.

Puolustusvoimille on varmasti ollut mieluisaa seurattavaa, miten Ilmavoimien tulevat F-35-hävittäjät ovat suoriutuneet Iranin ilmatilassa.

Häivehävittäjät yhdessä muiden aseiden kanssa moukaroivat Iranin ilmapuolustuksen sellaiseen kuntoon 12 päivän sodan alussa, että Israel nautti Iranin taivaalla käytännössä kiistattomasta ilmaherruudesta.

– F-35-hävittäjät ovat varmasti olleet kärkiyksikkönä lamauttamassa ilmatorjuntaa, arvioi ilmavoimien entinen komentaja, nykyinen kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) Israelin iskuja lokakuussa 2024.

Kun Yhdysvallat kesäkuussa 2025 iski B-52-pommikoneilla Iraniin, saattoivat niitä F-35-hävittäjät.

Hävittäjien tehtävä oli ilmapuolustuksen toiminnan estäminen. Yhdysvaltojen mukaan Iranin ilmapuolustus ei ampunut laukaustakaan amerikkalaiskoneita kohti.

Venäjällä aiheutta kateuteen

MTV Uutiset kysyi Puolustusvoimilta, miten F-35 on sen mukaan "tositilanteessa pärjännyt".

– Kone on osoittautunut ominaisuuksiltaan erittäin kyvykkääksi, Ilmavoimat totesi.

Suomen F-35-hävittäjien suorituskyky ei ole vain teoreettista, sen tuho- ja selviytymiskyky on testattu tositilanteessa.

F-35 on selvinnyt noista väkivaltaisista testeistä tappioitta.

Se on varmasti pantu merkille Venäjälläkin.

Tämä samaan aikaan, kun Venäjän oma 5. sukupolven hävittäjä, Su-57, on kärsinyt ongelmista.

Suomella on nyt jotain, josta presidentti Vladimir Putinin Venäjän on syytä olla kateellinen.

Toinen asia, joka epäilemättä on huomattu Venäjällä, on Kremlille mieluisaa: Yhdysvallat on kääntynyt jyrkästi pois Euroopasta presidentti Donald Trumpin valtakaudella.

F-35-hävittäjät ostettiin eri Yhdysvalloilta kuin jonka kanssa nyt ollaan tekemisissä.

Sitä tosiasiaa eivät Fort Worthin seremonian korulauseet muuttaneet. Tässä niistä yksi:

– Olemme luottavaisia, että yhteistyömme on molemmille osapuolille ja molemmille asevoimille hyödyllistä, puolustusministeri Häkkänen sanoi.

Jotta F-35 pysyy elinvoimaisena päivitysten ja asehankintojen kautta, täytyy Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyön sujua jatkossakin muutoinkin kuin juhlapuheissa.

Siinä Venäjälle jälleen yksi lisämotivaatio kammeta vanhan ja uuden mantereen railoa syvemmäksi.

Ongelmallista Suomen kannalta on, että tämä Trumpin Yhdysvallat vaikuttaa kuuntelevan tarkalla korvalla myös Kremlin kommentteja.

Se on varmasti pantu merkille Suomessakin.