Sillä, että ilmatila pystytään konfliktitilanteessa pitämään edes jossain määrin hallinnassa, on valtava merkitys.
Jos Venäjä nyt pystyisi toimimaan vapaasti Ukrainan ilmatilassa, olisi sodan kokonaistilanne toisenlainen.
Valtioiden välisissä sodissa ilmaherruuden katsotaankin usein, varsinkin lännessä, olevan voiton edellytys.
Sama asia toisin: Jos ilmaherruutta ei valtioiden välisessä sodassa menetä, ei sotaa voi totaalisesti hävitäkään.
Sotilaallisen suurvallan vieressä olevalle pienelle valtiolle jälkimmäinen muotoilutapa lienee realistisempi lähtökohta.
F-35 voi tehdä paljon sen eteen, että tuo lähtökohta muuttuisi pahimman tapahtuessa todellisuudeksi.
Samaan aikaan on syytä muuttaa, ettei F-35 ole ihmease, vaikka sodasta kirjoitettaessa kiinnitetäänkin usein aivan liikaa huomiota teknologiaan.
Se on usein harhaanjohtavaa. Sodassa määräävät lukemattomat muutkin asiat kuin tekniikan taso. Näitä ovat esimerkiksi taistelutahto, johtaminen, koulutus ja huollon pelaaminen.
Huonosti johdettu, koulutettu ja huollettu F-35-laivue tuskin olisi kovin tehokas työkalu.
Silti, F-35A Lightning II:n asemasta kertoo jo se, miten paljon aikaa ja vaivaa Israel on käyttänyt siihen, ettei Yhdysvallat myisi F-35-hävittäjiä muille lähialueidensa valtioille, kuten Saudi-Arabialle tai Turkille.
Israel on hallinnut Lähi-idän ilmatilaa viimeiset kaksi vuotta mielin määrin.
Suuri syy tähän on juuri F-35, kirjoittaa yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Israel ei halua mennettää etulyöntiasemaansa.
Puolustusvoimille on varmasti ollut mieluisaa seurattavaa, miten Ilmavoimien tulevat F-35-hävittäjät ovat suoriutuneet Iranin ilmatilassa.
Häivehävittäjät yhdessä muiden aseiden kanssa moukaroivat Iranin ilmapuolustuksen sellaiseen kuntoon 12 päivän sodan alussa, että Israel nautti Iranin taivaalla käytännössä kiistattomasta ilmaherruudesta.
– F-35-hävittäjät ovat varmasti olleet kärkiyksikkönä lamauttamassa ilmatorjuntaa, arvioi ilmavoimien entinen komentaja, nykyinen kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) Israelin iskuja lokakuussa 2024.
Kun Yhdysvallat kesäkuussa 2025 iski B-52-pommikoneilla Iraniin, saattoivat niitä F-35-hävittäjät.
Hävittäjien tehtävä oli ilmapuolustuksen toiminnan estäminen. Yhdysvaltojen mukaan Iranin ilmapuolustus ei ampunut laukaustakaan amerikkalaiskoneita kohti.