Eurooppalaisempi Nato olisi sotilaalliselta voimaltaan Yhdysvaltojen tukemaa liittoa kapeampi. Sen vahvuutena voisi kuitenkin olla yhtenäinen arvopohja ja ennakoitavuus.
The Wall Street Journalin mukaan Euroopan Nato-maat valmistelevat kulisseissa suunnitelmia siltä varalta, että Yhdysvallat vetäytyy puolustusliitosta.
MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki arvioi, että varautumista on tehty jo pitkään, mutta Yhdysvaltojen nykyinen linja on kiristänyt tilannetta.
– Olisi tyhmyyttä ja hulluutta, jos Euroopassa ei olisi havahduttu siihen, että oma puolustus täytyy alkaa hoitaa vakaammalla tavalla, Kivimäki totesi MTV Uutiset Livessä.
Kivimäen mukaan jo presidentti Donald Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella oli nähtävissä kielteinen suhtautuminen puolustusyhteistyöhön.
Toisella kaudella Euroopassa on hänen mukaansa jouduttu pohtimaan varautumista aiempaa konkreettisemmin, kun julkisuudessa on puhuttu muun muassa Yhdysvaltojen Nato-sitoumuksista ja paineesta liittolaisille.
Asetuotanto, asevelvollisuus, ydinpelote
Miten Euroopassa sitten voidaan varautua mahdolliseen uuteen tilanteeseen? Yksi on oman asetuotannon lisääminen, sanoo Kivimäki.
– Sitä tehdään Ukrainan sodan myötä jo nyt kovaa vauhtia.
Toisena keinona Kivimäki nostaa yleisen asevelvollisuuden tai asepalveluksen roolin vahvistamisen useammissa Euroopan maissa. Kivimäki mainitsee esimerkkeinä Saksan, jossa asiasta käydään hänen mukaansa vaikeaa keskustelua, sekä Italian ja Ranskan.