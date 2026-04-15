Näin Eurooppa varautuu Natoon ilman Yhdysvaltoja: "Olisi tyhmyyttä ja hulluutta" 11:04 Miten Euroopassa varaudutaan Yhdysvaltain mahdolliseen lähtöön sotilasliitto Natosta? Katso koko keskustelu videolta. Julkaistu 15.04.2026 19:27 Krista Rastamo krista.rastamo@mtv.fi Ville Kettunen ville.kettunen@mtv.fi Eurooppalaisempi Nato olisi sotilaalliselta voimaltaan Yhdysvaltojen tukemaa liittoa kapeampi. Sen vahvuutena voisi kuitenkin olla yhtenäinen arvopohja ja ennakoitavuus. The Wall Street Journalin mukaan Euroopan Nato-maat valmistelevat kulisseissa suunnitelmia siltä varalta, että Yhdysvallat vetäytyy puolustusliitosta. MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki arvioi, että varautumista on tehty jo pitkään, mutta Yhdysvaltojen nykyinen linja on kiristänyt tilannetta. – Olisi tyhmyyttä ja hulluutta, jos Euroopassa ei olisi havahduttu siihen, että oma puolustus täytyy alkaa hoitaa vakaammalla tavalla, Kivimäki totesi MTV Uutiset Livessä. Kivimäen mukaan jo presidentti Donald Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella oli nähtävissä kielteinen suhtautuminen puolustusyhteistyöhön. Toisella kaudella Euroopassa on hänen mukaansa jouduttu pohtimaan varautumista aiempaa konkreettisemmin, kun julkisuudessa on puhuttu muun muassa Yhdysvaltojen Nato-sitoumuksista ja paineesta liittolaisille. Lue myös: WSJ: Eurooppa varautuu Trumpin Nato-eroon – Stubb mukana suunnitelmissa Asetuotanto, asevelvollisuus, ydinpelote Miten Euroopassa sitten voidaan varautua mahdolliseen uuteen tilanteeseen? Yksi on oman asetuotannon lisääminen, sanoo Kivimäki. – Sitä tehdään Ukrainan sodan myötä jo nyt kovaa vauhtia. Toisena keinona Kivimäki nostaa yleisen asevelvollisuuden tai asepalveluksen roolin vahvistamisen useammissa Euroopan maissa. Kivimäki mainitsee esimerkkeinä Saksan, jossa asiasta käydään hänen mukaansa vaikeaa keskustelua, sekä Italian ja Ranskan.

Prosessi on kuitenkin hidas ja vaikea sekä teknisesti että kulttuurisesti, Kivimäki muistuttaa.

– Saksassa tätä kivuliasta prosessia tällä hetkellä tehdään. Siellä on asetettu jonkinasteinen maasta poistumisen rajoite armeijaikäisille miehille.

– Vaikka keinot eivät vielä ole kauhean jyrkkiä ja rajuja ja ne ovat hyvin rajoitettuja, sekin riittää hätkähdyttämään saksalaisia, joilla on historiansa takia hyvin vaikea suhde armeijaan, Kivimäki sanoo.

Kolmantena kokonaisuutena Kivimäki nostaa ydinpelotteen. Hänen mukaansa Euroopassa pohditaan, voisivatko Ranskan ja Britannian ydinaseet muodostaa nykyistä vahvemman eurooppalaisen pelotteen, vaikka se jäisi Yhdysvaltojen ydinpelotetta suppeammaksi.

Stubbin rooli

Kivimäki arvioi, että tasavallan presidentti Alexander Stubb on saanut Suomen kokoista maata suuremman roolin Nato-keskusteluissa.

– Se kertoo hänen diplomaattisista kyvyistään, kielitaidostaan ja kyvystään luoda suhteita eri poliittisiin päättäjiin. Taitavaa politikointia.

Samalla hän pitää mahdollisena, että suhteiden ylläpito Yhdysvaltoihin voi vaikeutua, jos näkemyserot kärjistyvät.

– Viime aikoina on nähty esimerkkejä siitä, että hyvätkään suhteet eivät takaa pidemmällä aikavälillä mitään Trumpin kanssa. Hän on esimerkiksi viimeksi eilen haukkunut Giorgia Melonia, Italian pääministeriä, joka aiemmin on ollut hänen lämminhenkinen poliittinen kumppaninsa.

Tilannetta on vaikeuttanut Hormuzinsalmen tilanne ja Trumpin vaatimus Nato-joukkojen lähettämisestä Yhdysvaltain tueksi.

– Stubb on joutunut sanomaan, ettei Nato ole luonteeltaan hyökkäysorganisaatio. Ei varsinkaan niin, että johtovaltio voi aloittaa aseellisen hyökkäyksen ja jälkikäteen ilmoittaa, että se onkin Nato-operaatio ja vaatia Natoa tuekseen. Sehän on puolustusliitto.

– Kaikki tämä voi tarkoittaa, että Stubbin alun perin lämmin suhde Trumpiin voi nopeasti rapautua, ja Melonin esimerkki todistaa, että se voi tapahtua käden käänteessä, Kivimäki sanoo.

Eurooppalaisessa Natossa olisi hyvääkin

Kivimäen mukaan eurooppalaisempi Nato olisi sotilaalliselta voimaltaan Yhdysvaltojen tukemaa liittoa kapeampi ja vaatimattomampi, mutta sen vahvuutena voisi olla yhtenäisempi arvopohja ja ennakoitavuus.

Hän nostaa esiin myös Britannian johtaman JEF-maiden yhteistyön (Joint Expeditionary Force), jonka rooli Euroopan puolustuksessa on hänen mukaansa kasvanut.

– Tämän tyyppinen yhteistyö muistuttaa, että yhteinen arvopohja ei ole pelkkää sanahelinää. Jos yhteiset arvot Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä ovat rapautuneet tai eriytyneet, on vaikea luottaa kumppanin tukeen pahan paikan edessä.

– Jos meillä olisi pienempi sotilasliitto, jossa on aidosti yhteiset arvot ja yhteiset puolustettavat asiat, pelotekin saattaa olla uskottavampi, Kivimäki toteaa.

Krista Rastamo MTV Uutiset Ville Kettunen MTV Uutiset

