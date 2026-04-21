Suomalaispäättäjien mukaan toimitusten pysäytys ei vaikuta Suomen puolustuskykyyn.

Yhdysvallat on ilmoittanut pysäyttävänsä asevientinsä useisiin Euroopan maihin yhä jatkuvan Iranin konfliktin takia.

Viron puolustusministeri on vahvistanut, ettei Virolle toimiteta uusia ammuksia, ennen kuin konflikti Persianlahdella on päättynyt.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan välitöntä haittaa ei ole.

– Suomalaisten ei tarvitse olla huolissaan tästä. Ei ole välitöntä haittaa. Mutta se on ihan selvä, että Lähi-idän tilanne kuluttaa lännen resursseja yleisesti aika paljon, Häkkänen sanoo.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo rajoitusten olevan ylipäätään hyvä muistutus Euroopalle.

– Olen puhunut jo parin kolmen vuoden ajan siitä, että eurooppalaisen ja suomalaisen puolustusteollisuuden ylösnostaminen on välttämätöntä. Meillä pitää olla tuotantoa, ettemme niin riippuvaisia Yhdysvalloista, Orpo kommentoi.

Huoli aseiden riittämisestä kasvaa

Samalla kun konflikti Persianlahdella pitkittyy, huoli yhdysvaltalaisaseiden riittävyydestä maailmalla lisääntyy.

Ohjelmajohtaja Tony Lawrence Viron turvallisuuspoliittisesta instituutista sanoo Yhdysvaltain aseviennin rajoituksen vaikuttavan nimenomaan koulutuksen materiaaleihin.

– Kyse on enemmänkin lykkäyksestä kuin tilauksen perumisesta. Eniten ilmoitus vaikuttaa koulutukseen, koska siihen ei haluta käyttää tulivoimaa, jos ei ole tiedossa, milloin se voidaan korvata, Lawrence sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Viron puolustusministerin mukaan Yhdysvaltojen päätös vaikuttaa ennen kaikkea Himars-raketinheitinjärjestelmien sekä Javelin-panssarintorjuntaohjusten toimituksiin. Viro varautuu siihen, että toimitukset ovat mitä todennäköisimmin pysähdyksissä kuukausia eikä vain joitakin viikkoja.