SaiPan kultakypärä Maxime Fortier on noussut KooKoo-välieräsarjan puhuttaneimmaksi nimeksi. Kanadalaishyökkääjä on ollut yössä, mutta SaiPa tarvitsee häntä edelleen, MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen linjaa.
Fortier on vaeltanut kevään peleissä varjojen mailla. Hän iski yhden maalin Ässät-sarjan 3. ottelussa, mutta sikaili samassa pelissä myös suihkutuomion. Muuten hänen tehosarakkeensa näyttää nollaa.
Kultakypärä on otettu jopa sivuun kahdesta ottelusta. Ja mikä ironisinta, näissä otteluissa – Ässät-puolivälierin 6. peli selkä seinää vasten ja kriittinen kolmas ottelu KooKoo-välieräsarjassa 0–2-tilanteessa – SaiPa on ollut parhaimmillaan.
Juhamatti Aaltonen, itsekin jo päättyneellä urallaan tuloksentekopaineen kokenut taituri, on seurannut Fortierin otteita tarkasti.
– Tuloksentekorooli on haastava, sillä siinä ei ole käytännössä muuta kuin hävittävää. Jos teet tehoja, sinulle sanotaan, että niinhän sinun pitikin tehdä. Ja jos et tee, sinut haukutaan huonoksi. Se on raaka rooli, Aaltonen aloittaa.
Kahdessa ensimmäisessä ottelussa KooKoo oli raikkaampi ja fyysisempi kuin SaiPa, joka oli huolimaton, eikä pystynyt hyödyntämään kouvolalaisten huimaa jäähyilyä toisessa pelissä. Myös KooKoon kärkipelaajat olivat parempia, aina tiistaihin saakka.
– Nyt SaiPalla on sarjassa momentum. Tästä voi tulla pitkä sarja. SaiPa sai rei'itettyä 3. ottelussa KooKoo-vahti Eetu Randelinin, joka on ollut hyvä läpi kevään, Aaltonen kommentoi.
Asiantuntija on tykästynyt KooKoo-puolustuksen peliin.
– He pelaavat yllättävän fyysisesti. He taklaavat, ja se vaikuttaa ärsyttävältä puolustukselta pelata vastaan.
SM-liigan välierät
Tappara–Ilves 1–2
To 16.4. klo 18.30 Tappara–Ilves 2–3 Su 19.4. klo 17.00 Ilves–Tappara 6–0 Ti 21.4. klo 18.30 Tappara–Ilves 3–2 To 23.4. klo 18.30 Ilves–Tappara La 25.4. klo 17.00 Tappara–Ilves Tarvittaessa Ma 27.4. klo 18.30 Ilves–Tappara Ke 29.4. klo 18.30 Tappara–Ilves
KooKoo–SaiPa 2–1
Pe 17.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa 4–2 La 18.4. klo 17.00 SaiPa–KooKoo 3–5 Ti 21.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa 2–4 Pe 24.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo La 25.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa Tarvittaessa Ma 27.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo Ke 29.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa
Finaaliin pääsee neljällä voitolla.