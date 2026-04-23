Nyt testataan Raimo Helmistä – Juhamatti Aaltonen: Tähtipelaajan hylkääminen ei vaihtoehto

Raimo Helmisen (vas.) valmentama SaiPa ei ole saanut tehoja Maxime Fortierilta pudotuspeleissä. AOP

Julkaistu 20 minuuttia sitten

SaiPan kultakypärä Maxime Fortier on noussut KooKoo-välieräsarjan puhuttaneimmaksi nimeksi. Kanadalaishyökkääjä on ollut yössä, mutta SaiPa tarvitsee häntä edelleen, MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen linjaa. Liigaviikko niputtaa

Hänellä on nyt kova testi. Olemme nähneet, että aika moni kärkipelaaja on tehnyt katoamisilmoituksen pudotuspeleissä. Kumpaan kastiin hän nyt sitten menee? Näin MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen totesi runkosarjassa SaiPan seuraennätyksen 29+37=66 tehneestä Maxime Fortierista puolivälierien alla. Sanat ovat osoittautuneet enteellisiksi. Fortier on vaeltanut kevään peleissä varjojen mailla. Hän iski yhden maalin Ässät-sarjan 3. ottelussa, mutta sikaili samassa pelissä myös suihkutuomion. Muuten hänen tehosarakkeensa näyttää nollaa. Kultakypärä on otettu jopa sivuun kahdesta ottelusta. Ja mikä ironisinta, näissä otteluissa – Ässät-puolivälierin 6. peli selkä seinää vasten ja kriittinen kolmas ottelu KooKoo-välieräsarjassa 0–2-tilanteessa – SaiPa on ollut parhaimmillaan. Juhamatti Aaltonen, itsekin jo päättyneellä urallaan tuloksentekopaineen kokenut taituri, on seurannut Fortierin otteita tarkasti.

– Tuloksentekorooli on haastava, sillä siinä ei ole käytännössä muuta kuin hävittävää. Jos teet tehoja, sinulle sanotaan, että niinhän sinun pitikin tehdä. Ja jos et tee, sinut haukutaan huonoksi. Se on raaka rooli, Aaltonen aloittaa.

Fortier joutui edellisen kerran sivuun KooKoo-sarjan toisen ottelun jälkeen. Siinä hän hukkasi kahdesti KooKoo-puolustaja Jimi Suomen, joka rokotti molemmilla kerroilla (video alla).

– Se setti Jimi Suomea vastaan oli karmean näköinen, Aaltonen toteaa tylysti.

Aaltonen arvelee, että jatkuvasti kasvava paine pisteiden teosta on saanut Fortierin tekemään kaukalossa vääriä ja uhkarohkeita valintoja.

– Sinä alat vetää tuollaisia ässiä hihasta. Siinä saa itse aasinhatun päähänsä.

Juttu jatkuu videon alla.

1:15 Maxime Fortier seikkailee: KooKoon Jimi Suomi rankaisee.

Nyt Fortierilla, 28, on edessään kasvun paikka. Vaihtoehtoja ovat sisuuntuminen tai entistä pahempi kipsaantuminen. Myös Raimo Helmisen johtamalla valmennusryhmällä riittää mietittävää.

– Onhan se ihan selvä, että SaiPan pitää saada hänet jotenkin tähän kevääseen mukaan. SaiPa tarvitsee häntä. Hän on sellainen ässä hihassa, jos hän alkaisi paukuttaa tehoja, Aaltonen huomauttaa.

– Se on haastava tilanne. Ja se on sitä myös valmennukselle, joka joutuu miettimään, että miten saamme tuon jätkän mukaan peliin.

Pudotuspeleissä tehojen syntyminen on usein nihkeämpää, eikä omaa peliä voi arvottaa vain pisteillä.

– Hänen pitää vain löytyy keino olla hyödyksi joukkueella ja olla sitten kärsivällinen, Aaltonen summaa.

Ote heilahti SaiPalle

5:29 Maalikooste: KooKoo–SaiPa – vierasjoukkue kavensi sarjatilanteen 1–2:een.

Aaltonen on nähnyt KooKoon ja SaiPan välieräsarjan pelillisesti tasaisempana kuin Tampereen paikallisväännön, jossa Ilves on vienyt Tapparaa. SaiPa kavensi lukemat 1–2:een voitettuaan kolmannen ottelun Kouvolassa 4–2 hurjan reilun 20-minuuttisensa turvin.

Kahdessa ensimmäisessä ottelussa KooKoo oli raikkaampi ja fyysisempi kuin SaiPa, joka oli huolimaton, eikä pystynyt hyödyntämään kouvolalaisten huimaa jäähyilyä toisessa pelissä. Myös KooKoon kärkipelaajat olivat parempia, aina tiistaihin saakka.

– Nyt SaiPalla on sarjassa momentum. Tästä voi tulla pitkä sarja. SaiPa sai rei'itettyä 3. ottelussa KooKoo-vahti Eetu Randelinin, joka on ollut hyvä läpi kevään, Aaltonen kommentoi.

Asiantuntija on tykästynyt KooKoo-puolustuksen peliin.

– He pelaavat yllättävän fyysisesti. He taklaavat, ja se vaikuttaa ärsyttävältä puolustukselta pelata vastaan.

SM-liigan välierät Tappara–Ilves 1–2 To 16.4. klo 18.30 Tappara–Ilves 2–3

Su 19.4. klo 17.00 Ilves–Tappara 6–0

Ti 21.4. klo 18.30 Tappara–Ilves 3–2

To 23.4. klo 18.30 Ilves–Tappara

La 25.4. klo 17.00 Tappara–Ilves

Tarvittaessa

Ma 27.4. klo 18.30 Ilves–Tappara

Ke 29.4. klo 18.30 Tappara–Ilves KooKoo–SaiPa 2–1 Pe 17.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa 4–2

La 18.4. klo 17.00 SaiPa–KooKoo 3–5

Ti 21.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa 2–4

Pe 24.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo

La 25.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa

Tarvittaessa

Ma 27.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo

Ke 29.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa Finaaliin pääsee neljällä voitolla. Kaikki ottelut katsottavissa MTV Katsomossa!

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

SaiPa tarvitsee pelillisesti sukeltanutta Maxime Fortieria, Juhamatti Aaltonen linjaa | MTV Uutiset