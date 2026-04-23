Sähköautoja valmistava Tesla teki vuoden ensimmäisellä neljänneksellä odotettua paremman tuloksen.
Yhtiö teki tammi–maaliskuussa 477 miljoonaan dollarin nettotuloksen, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten samalla ajanjaksolla.
Liikevaihto kasvoi 16 prosentilla runsaaseen 22 miljardiin dollariin.
Viime vuonna yhtiön myyntiluvut romahtivat, kun sitä vastaan kohdistettiin laajoja boikotteja.
Teslan vuotta leimasi erityisesti sen toimitusjohtaja Elon Muskin rooli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnossa, jonka osana Musk teki mittavia leikkauksia liittovaltion virastoihin.