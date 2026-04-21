Viro sanoo ymmärtävänsä Yhdysvaltoja.
Yhdysvallat keskeyttää ammustoimitukset Viroon Iranin sodan ajaksi.
Asian vahvisti Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth Viron puolustusministerille Hanno Pevkurille.
Pevkurin mukaan viivästyksen kesto tulee olemaan "todennäköisesti kuukausia". Puolustusministerin kommenteista kertovat esimerkiksi Viron yleisradioyhtiö ja baltialaismedia Delfi.
Viime viikolla uutistoimisto Reuters kertoi lähteisiinsä vedoten Yhdysvaltojen asetoimitusten Eurooppaan viivästyvän.
Reutersin viiden nimettömän lähteen mukaan viivästykset koskevan esimerkiksi Skandinavian ja Itämeren valtioita.
Suomen puolustusministeriö ei ole vastannut MTV Uutisten kysymykseen asiasta. Suomi on ostanut Yhdysvalloilta esimerkiksi F-35-hävittäjiä ja ohjuksia niihin.