Tuulenpuuskien sähkölinjoille kaatamat puut ja niiden aiheuttamat maastopalot ovat työllistäneet pelastuslaitoksia myös torstain vastaisena yönä.
Maastopaloja on sammutettu muun muassa Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa. Ilmatieteen laitos varoittaa maastopalojen riskistä etelästä aina Rovaniemen korkeudelle asti.
Puuskaiset tuulet aiheuttivat myös sähkökatkoja, ja kymmenettuhannet olivat eilen ilman sähköä.
Aamuyöllä Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan sähköttä oli enää runsaat 5 000 asiakasta.