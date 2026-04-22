Lähivuosien säästöistä kerrotaan tässä artikkelissa.
Hallitus kertoo kehysriihipäätöksistä noin kello 21 alkavassa tiedotustilaisuudessa, tiedottaa valtioneuvoston viestintä.
STT:n tietojen mukaan hallitus kohdentaa Itä-Suomeen merkittävän uuden liikenneinvestointipaketin. Lisäksi hallitus satsaa STT:n tietojen mukaan sotilaallisen liikkuvuuden kannalta välttämättömiin infrastruktuurihankkeisiin. Niihin sisältyy muun muassa siltojen ja tieyhteyksien parantamista ja Rail Nordican eli eurooppalaisen raideleveyden jatkosuunnittelua.
Paikalla tiedotustilaisuudessa ovat pääministeri Petteri Orpo (kok.) , valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.).
Hallitus on neuvotellut tulevien vuosien taloudenpidosta tiistaina ja keskiviikkona kautensa viimeisessä kehysriihessä.