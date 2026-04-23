Joensuussa koettiin helmikuussa 2025 vaaratilanne Valtatie 6:lla, kun rattiraivon vallassa ollut autoilija teki äkkijarrutuksen kesken ajon. Teko johti peräänajoon ja lopulta ehdolliseen vankeusrangaistukseen.
Videolle tallentunut tilanne sai alkunsa, kun kaksi henkilöautoa lähti lähes samanaikaisesti ohittamaan edellä ajanutta rekka-autoa.
Tapahtumat tallentuivat myöhemmin tuomitun kuljettajan autossa olleisiin kameroihin, jotka kuvasivat sekä eteen että taakse.
Tuomittu kuljettaja ohitti rekan lisäksi myös edessä ajaneen auton. Ohituksen jälkeen takana tullut auto väläytti pitkiä valoja ohittaneelle kuljettajalle.
– Rupee vilkuttelemaan pitkää, kuljettaja toteaa videolla.
Hermostunut kuljettaja toistelee hetkeä myöhemmin useaan otteeseen:
– Haluatko pelleillä?
Hetken kuluttua kuljettaja jarruttaa äkillisesti, minkä seurauksena hänen takanaan ajanut auto törmää auton perään.
– No sen se maksaa itse, sanoo kuljettaja videolla toiselle henkilölle autossa.
Oikeudessa asiaa arvioitiin kuitenkin toisin.
Kuljettaja väitti, että auton automaattinen hätäjarrutustoiminto olisi aktivoitunut itsestään päälle, mutta käräjäoikeuden mukaan videotallenne ei tukenut tätä väitettä.
Käräjäoikeus tuomitsi kuljettajan 50 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.