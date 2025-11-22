



USA:ssa F-35-pelko – näin Suomi kommentoi "epätoivottua riskiä" Yhdysvallat pelkää F-35-teknologian valuvan Saudi-Arabian kautta Kiinaan. IMAGO/BjÃrn Trotzki/All Over Press Julkaistu 19 minuuttia sitten Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi Suomi on päätynyt asekaupoissa Saudi-Arabian suhteen "myönteiseen arvioon". Yhdysvaltojen päätös myydä Suomenkin ostamia F-35-hävittäjiä Saudi-Arabialle on herättänyt epäilyksiä Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden asiantuntijoiden keskuudessa. Pelko on, että hävittäjien huippumoderni teknologia päätyy Saudi-Arabian kautta Kiinalle, jota Yhdysvallat pitää lyhyen ja pitkän aikavälin pahimpana kilpailijanaan. F-35-arvion on tehnyt Pentagonin alainen tiedustelujärjestö, jonka sisällöstä viranomaislähteet kertovat yhdysvaltalaislehti New York Timesille. Suomalainen puolustustarviketeollisuus on käynyt Saudi-Arabian kanssa aktiivista asekauppaa jo pitkään. Ennen kaikkea Suomi vie Saudi-Arabiaan Nemo-kranaatinheittimiä osana Yhdysvaltojen vetämää ohjelmaa. Nemo-järjestelmän valmistava Patria mainostaa sitä "maailman johtavaksi tornilliseksi kranaatinheitinjärjestelmäksi".





MTV Uutiset kysyi puolustusministeriöltä, onko Yhdysvallat lähestynyt Suomea Kiina-uhkakuvien vuoksi kranaatinheittimien vientiin liittyen.

– Puolustusministeriöllä ei ole tällaista tietoa, puolustusministeriö vastaa.

Suomi on myynyt Saudi-Arabialle Nemo-kranaatinheittimiä.All Over Press.

Puolustusministeriöstä todetaan MTV Uutisille, että mahdollista "epätoivottua jälleenvientiriskiä" kyllä tarkastellaan, mutta Saudi-Arabian kohdalla on päädytty "myönteiseen arvioon".

Tämä arvio on on osa kokonaisharkintaa, joka perustuu EU:n yhteisiin kriteereihin.

Lähi-itään myönnettiin viime vuonna Safer Globen mukaan enemmän vientilupia kuin koskaan. Tilasto ylettyy vuoteen 2002 saakka.

Vuonna 2025 Suomi on myöntänyt kolme puolustustarvikkeiden vientilupaa Saudi-Arabialle marraskuun 19. päivään mennessä, puolustusministeriöstä kerrotaan MTV Uutisille.

Tiedot vuonna 2025 myönnettyjen aselupien arvoista ovat salaisia kesäkuuhun 2026 saakka, puolustusministeriö sanoo.

Mikä vientilupa? Puolustustarvikkeiden vientiin tarvitaan aina lupa, kertoo puolustusministeriö, joka toteaa seuraavasti: Lupa harkitaan tapauskohtaisesti. Lupa myönnetään, jos se on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaista eikä vaaranna Suomen turvallisuutta. Lupaharkinnassa Suomi noudattaa Euroopan unionin yhteistä kantaa. Lisäksi luvan saamisen edellytyksenä on luotettava selvitys tavaran lopullisesta käyttäjästä. Huomioitavaa on, että esimerkiksi 10 miljoonan euron arvoinen vientilupa ei tarkoita suoraan toteutuvaa 10 miljoonan euron kauppaa. Safer Globen mukaan vientiluvat kertovat Suomen valtion "harjoittamasta asevientipolitiikasta: Millaisen asekaupan katsotaan olevan ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjausten mukaista".

Jos USA pakittaa, mitä tekee Suomi?

Vaikka Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on sanonut myyvänsä F-35-hävittäjiä Saudi-Arabiaan, ei olisi tavatonta, että asekaupat peruuntuisivat maailmanpolitiikan käänteiden myötä.

Vuonna 2020 Trump sopi myyvänsä F-35-hävittäjiä Yhdistyneille arabiemiraateille, mutta kauppa peruttiin.

Israelin tiedetään vastustavan F-35-hävittäjien myymistä Saudi-Arabialle, sillä se pelkää alueellisen ilmaherruutensa vaarantuvan.

MTV Uutiset kysyi puolustusministeriöltä, miten Suomi toimisi kranaatinheittimien suhteen, jos Yhdysvallat peruisi F-35-kaupat Saudi-Arabian kanssa.

Puolustusministeriö muistuttaa, että alkuperäinen vientilupa kranaatinheittimille myönnettiin vuonna 2011 ja ne on jo viety Saudi-Arabiaan.

– Vuonna 2024 myönnettiin lupa näiden aikaisemmin vietyjen kranaatinheitinten varaosille ja elinkaarentukipalveluille, puolustusministeriön resurssipoliittisesta osastosta vastataan sähköpostitse.

– Hallitusohjelman mukaisesti kerran luvitettujen puolustustarvikkeiden ylläpito ja päivittäminen hyväksytään lähtökohtaisesti, puolustusministeriö jatkaa.

Saudi-Arabian merkitys korostuu, kun huomioi, että vaikka Lähi-itään myönnettiin viime vuonna enemmän puolustustarvikkeiden vientilupia kuin koskaan, ei arvollisesti mitattuna vientilupien kymmenen kärjessä ole muita Lähi-idän maita.

Esimerkiksi Israeliin myyntilupia myönnettiin kuitenkin 16,8 miljoonan euron arvosta, joka on Safer Globen mukaan moninkertaisesti mihinkään muuhun vuoden 2002 jälkeiseen lukuun nähden.

Vienti koostuu pitkälti ohjelmistoista, jotka tulevat osaksi Suomeen toimitettavaa, laajaa poliittista keskustelua herättänyttä Daavidin linko -ilmatorjuntaohjusjärjestelmää.

Vientilupa Israeliin myönnettiin droonien havainnointijärjestelmälle, Safer Globe kertoo.

Näihin valtioihin Suomi myönsi arvoltaan suurimmat puolustustarvikkeiden vientiluvat vuonna 2024. Euromääräiset luvut voivat koostua useista vientiluvista.MTV / SaferGlobe / Suomen asevalvontaraportti

Puolustustarvikkeiden vientilupa ja varsinainen myynti ovat kaksi eri asiaa. Esimerkiksi vuonna 2024 Suomi ei vienyt Saudi-Arabiaan lainkaan puolustustarvikkeita, puolustusministeriö kertoo.

Suomi on kuitenkin myöntänyt Saudi-Arabialle poikkeuksellisen kauan voimassa olevan aseluvan, 15 vuotta.

Suomi on kuitenkin myöntänyt Saudi-Arabialle poikkeuksellisen kauan voimassa olevan aseluvan, 15 vuotta.

Asiantuntijoiden mukaan näin halutaan välttää "mahdollisesti kiusallista keskustelua" ja ylipäätään varmistaa, että Suomen maine luotettava asekauppiaana pysyy voimissaan.