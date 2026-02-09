Japanin valtapuolue LDP näyttää saavan parlamentin alahuoneessa superenemmistön.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on onnitellut Japanin pääministeriä Sanae Takaichia valtapuolue LDP:n ennustetusta vaalivoitosta maan parlamenttivaaleissa.

Japanin yleisradioyhtiö NHK:n ennusteen mukaan liberaalidemokraattinen puolue on voittamassa ainakin 310 paikkaa maan 465-paikkaisesta parlamentin alahuoneesta, mikä takaisi sille kahden kolmasosan superenemmistön.

Trump tapasi Takaichin loppuvuodesta vieraillessaan Japanissa pian maan tuoreen pääministerin astuttua virkaan.

Pörssi kehräsi

Tokion pörssin yleistä kurssikehitystä kuvaava Nikkei 225 -indeksi nousi maanantaina ensimmäistä kertaa yli 56 000 pisteen. Nikkei 225 oli parhaimmillaan runsaan viiden prosentin nousussa varhain aamulla Suomen aikaa. Myös jenin valuuttakurssi vahvistui.

Jos ennuste vastaa virallisia tuloksia, se olisi LDP:n paras vaalitulos sitten vuoden 2017, jolloin maan entinen pitkäaikainen pääministeri Shinzo Abe saavutti samanlaisen tuloksen.

Kunnianhimoiset budjettisuunnitelmat

Capital.com-sivuston analyytikon Kyle Roddan mukaan vaalivoitto antaa pääministeri Sanae Takaichille ne valtuudet, joita tämä tavoitteli kasvattaakseen julkisia menoja suunnitelmiensa mukaisesti. Takaichin budjettihankkeita on kuvailtu kunnianhimoisiksi.

Rahoitusmarkkinoilla voi myös olla hermostuneisuutta Japanin julkisen talouden ja maan velkataakan suhteen, jos Takaichi päättää alentaa veroja ja lisätä menoja. Äärimmäisen velkaantuneen Japanin talous on Kiina-suhteiden ohella Takaichin hallinnon suurimpia haasteita.

Takaichi hajotti parlamentin tammikuun lopulla ja määräsi ennenaikaiset vaalit vahvistaakseen puolueensa asemaa. LDP:n ja Nippon Ishinin koalitiolla oli ennestään vain pieni enemmistö parlamentin alahuoneessa.

LDP on hallinnut Japania lähes tauotta vuodesta 1955 lähtien, mutta puolueen suosio on rapautunut viime vuosina.