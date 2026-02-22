Elämä Venäjän Kaukoidässä sijaitsevassa Sedankan kylässä voi olla viheliäisen vaikeaa. Vielä vaikeampaa kyläläisten elämästä on tehnyt presidentti Vladimir Putinin aloittama sota Ukrainassa, joka on vienyt kylästä miehet.

Kamtšatkan niemimaalla Venäjän Kaukoidässä sijaitseva kylä on käytännössä menettänyt miehensä Ukrainan sodalle, uutisoi BBC:n maailmanpalvelu.

Ohotanmeren rannalla sijaitsevassa Sedankan kalastajakylässä suurimmassa osassa koteja ei ole juoksevaa vettä, sisävessaa eikä keskuslämmitystä.

Metsäisessä soisessa maastossa liikkuminen on viheliäistä. Loppukevään ja lokakuun välisenä aikana kylään pääsee vain veneillä tai tela-ajoneuvoilla.

Talvella yhteydet toimivat lumiajoneuvojen ja helikoptereiden varassa.

Sedankan kylästä Ukrainan rintamalle on matkaa noin 7000 kilometriä.

BBC:n mukaan suurin osa kylän asukkaista saa elantonsa kalastamalla ja kasvattamalla oman ruokansa.

Paikallisten mukaan lähes kaikki kylän 18–55-vuotiaat miehet ovat nyt poissa.

Kylässä on vajaat 260 asukasta, joista 39 on tähän mennessä tehnyt sopimuksen Venäjän armeijan kanssa, ja lähtenyt presidentti Vladimir Putinin aloittamaan Ukrainan sotaan.

Kylästä sotaan lähteneistä miehistä jo kahdentoista on vahvistettu kuolleen ja seitsemän on kateissa.

– Se on sydäntä särkevää, niin monia meistä on tapettu, kertoo kylässä asuva Natalia, jonka nimi on muutettu hänen turvakseen.

Natalia kertoo, että hänen siskonsa aviomies sekä serkut ovat rintamalla.

– Lähes joka perheestä joku on taistelemassa.

Rintama on kaukana, huolet lähellä

Jopa Yhdysvaltojen Alaska on huomattavasti lähempänä kyläläisiä kuin Euroopassa käytävä sota.

– Kaikki miehemme ovat lähteneet "erikoisoperaatioon", joukko naisia kertoi kylässä vierailleelle kuvernöörille keväällä 2024.

– Ketään ei ole jäljellä pilkkomaan helloihin polttopuita talveksi, naiset kertoivat valtiontelevisiossa esitetyssä sananvaihdossa kuvernöörin kanssa.

Putinin sota on vaatinut karmean hinnan.

BBC on vahvistanut ja laskenut sodassa kuolleita venäläisiä yhdessä itsenäisten venäläismedioiden ja vapaaehtoisten avulla.

BBC kertoo vahvistaneensa tähän mennessä reilun 186 000 venäläisen sotilaan kuolleen sodassa. Britannian yleisradion mukaan asiantuntijat ovat arvioineet, että todellinen kuolleiden määrä voi nousta yli 400 000 venäläiseen.

Sodan mittakaavasta kertoo karua kieltään myös se, että kuolleiden lisäksi Venäjältä puuttuvat myös sotavankina olevat sekä kadonneet, joiden kohtalo on epäselvä.