Jääkiekon SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn nosti Videotarkistus-ohjelmassa esiin tuomaritoiminnasta varoittavan esimerkin, jossa moni asia meni pieleen.

Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin.

Kyseiset tapahtumat nähtiin HPK:n ja KooKoon välisessä ottelussa 14. helmikuuta. Jäällä ei tuomittu rangaistusta HPK:n Petteri Nikkilälle, joka selvästi tuuppasi poikittaisella mailalla selkäpuolelta jäähän KooKoon kiekottoman pelaajan.

– Eihän tämä mene oikein. Tässä tullaan kiekottomaan pelaajaan poikittaisella mailalla takaa. Tämä on ihan selvä jäähy, Jyri Rönn aloittaa.

Päätuomarien kädet eivät kuitenkaan nousseet.

– Nythän me olemme tässä periaatteessa ongelmissa jo meidän toimintatavoissamme, kun käsi ei ole pystyssä ja sitten lähdemme katsomaan tätä videolta, Rönn jatkaa.

Rönnin mukaan linjatuomarit saavat raportoida näkemästään päätuomareille, mutta näissä tapauksissa pitää olla merkit "vahvasta vitosesta" eli ulosajoon johtavasta tuomiosta.

Rönn pitää Nikkilän poikittaista mailaa rajatapauksena kahden minuutin jäähyn ja ison rangaistuksen välillä. Tuomarit päättivät tarkastaa tilanteen videolta, mutta päästivät Nikkilän pälkähästä.

– Tässä tapahtuu nyt toimintatapavirhe. Kun olemme menneet sinne (videotarkastukseen) ja nähneet, että siellä on rike, niin kyllä meidän pitää se kakkonen sieltä tuomita. Eli tässä ruvettiin vähän soveltamaan omia juttuja.

– Tämä ei mennyt nyt ihan putkeen. Kaksi minuuttia olisi pitänyt tuomita, kun kerran mentiin videolle. Jos ei olisi menty videolle, se olisi ollut missattu jäähy ja peli olisi jatkunut normaalisti, Rönn lisää.

Rönn kertoo painottaneensa SM-liigan tuomareille sitä, että selvät jäähyt kannattaa tuomita aina. Näin eteen ei tule hankalia tilanteita videotarkistuksissa.

– Jos sitä (videotarkitusta) ruvetaan käyttämään liikaa, niin ei hyvä. Ja jos sinne mennään aina ilman, että käsi olisi ollut pystyssä (jäähyn merkiksi), niin ei hyvä. Näitä olemme painottaneet ja käyneet koko kauden läpi tuomarien kanssa.

Yllä olevalla videolla kyseinen tilanne sekä Rönnin puheenvuoro tapahtuneista tuomarivirheistä. Videotarkistus-ohjelma katsottavissa kokonaan MTV Katsomossa.

40:49 Videotarkistus: Kohauttanut paitsiotilanne yllätti SM-liigan – kevätkauden tuomariratkaisut jälkianalyysissä.