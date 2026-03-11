– Ja yhtenä vuotena olin lopettamassa radion tekemisen. Kuulostaa tosi typerältä ja pikkumaiselta, mutta kun se menee niin ihon alle, hän sanoo.

Esko Eerikäinen kertoo hänen ja Martina Aitolehden luotsaamassa Martina & Esko -podcastissa, miten Radiogaala-tappiot ovat päässeet hänen ihonsa alle.

Esko Eerikäinen on vertaillut itseään kollegoihinsa.

Kilpailuasetelman vuoksi Eerikäinen on usein ajautunut vertailemaan itseään muihin ehdolla oleviin kollegoihinsa. Hän kertoo, että kun joku muu on julistettu voittajaksi, on hän alkanut oitis pohtimaan mielessään, miksei voitto osunut hänelle vaan toiselle henkilölle.

– Vaikka se ei siihen varsinaiseen työhön vaikuta mitenkään, niin kyllä sitten kun on kilpailuhenkinen ja haluaisi voittaa, eikä tulekaan mitään, niin sitä miettii, että no niin, olipas taas kiva gaala, en tule ensi vuonna ollenkaan, ihan perseestä, hän sanoo.