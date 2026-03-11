Esko Eerikäinen kertoo hänen ja Martina Aitolehden luotsaamassa Martina & Esko -podcastissa, miten Radiogaala-tappiot ovat päässeet hänen ihonsa alle.
Juontaja Esko Eerikäinen kertoo Podimossa ilmestyvän Martina & Esko -podcastin tuoreessa jaksossa siitä, miten sivu suun menneet Radiogaala-palkinnot ovat vaikuttaneet hänen mielenterveyteensä.
Eerikäinen on ollut Radiogaalassa ehdolla muun muassa Vuoden juontaja- ja Vuoden sisällöntekijä -kategorioissa. Kun pystit menivät viime vuonna muihin osoitteisiin, oli Eerikäinen kertomansa mukaan kolmen kuukauden ajan "täysin masentunut".
– Ja yhtenä vuotena olin lopettamassa radion tekemisen. Kuulostaa tosi typerältä ja pikkumaiselta, mutta kun se menee niin ihon alle, hän sanoo.