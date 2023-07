Japani saa laskea radioaktiivista vettä Fukushiman ydinvoimalasta Tyyneenmereen

IAEA kertoo tuoreessa raportissaan todenneensa kahden vuoden tarkastelun jälkeen, että Japanin suunnitelma on kansainvälisten turvallisuusnormien mukaista.

Raportissa IAEA toteaa myös, että käsitellyn veden hallitulla ja asteittaisella laskemisella mereen on vähäisiä säteilyvaikutuksia ihmisille ja ympäristölle.

Myös Japanin hallitus on sanonut prosessin olevan turvallinen. Lopullinen päätös käsitellyn radioaktiivisen veden laskemisesta mereen odottaa vielä Japanin kansallisen ydinvoimaa valvovan viranomaisen (TEPCO) virallista hyväksyntää.

Suunnitelman määrä kestää 30–40 vuotta

Japanin suunnitelma on saanut myös kiivasta vastustusta muun muassa paikallisilta asukkailta ja naapurimailta kuten Kiinalta.

IAEA:n pääjohtaja Rafael Grossi sanoi toimittajille, että vastaavanlaista ei ole tehty ennen ja että Japanilla on lopullinen päätösvalta suunnitelmasta, jonka on määrä kestää 30–40 vuotta.

Japanin mukaan vedestä on poistettu suodattamalla useimmat radioaktiiviset alkuaineet lukuun ottamatta tritiumia, joka on vedyn isotooppi ja jota on vaikea erottaa vedestä.