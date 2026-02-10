Japanissa lähes kolme viikkoa jatkuneet sankat lumisateet ovat aiheuttaneet 46 kuolemaa ja noin 560 loukkaantumista, kertoivat maan viranomaiset tiistaina.
Poliisin ja paikallisviranomaisten mukaan monessa Japanissa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ihminen oli jäänyt katolta putoavan lumen alle tai kaatunut yrittäessään luoda lunta.
Tammikuun lopulla Japanissa alkanut lumentulo on aiheuttanut myös liikennekaaosta erityisesti maan läntisellä rannikolla.
Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan pohjoisessa Aomorin prefektuurissa on lunta noin 1,3 metriä.