Ukrainassa on vahvistettu kuolleen tuhansia siviilejä. Oleksii Fomenko on nähnyt omin silmin, miten venäläisdroonit tappavat lapsia ja vanhuksia.
Oven avaa lapsiperhe, joka on asunut samassa talossa koko ikänsä.
Ukrainalainen Oleksii Fomenko, 42, yrittää selittää perheelle, että heidän on lähdettävä muualle, alueella on evakuointimääräys. Perhe ei halua lähteä, he eivät osaa jättää rakasta kotia.
Fomenko joukkoineen käy myöhemmin vielä kaksi kertaa perheen luona. Tuloksetta.
– Myöhemmin tiedusteludrooneilta näemme, ettei kyseistä taloa ole enää olemassa, eikä todennäköisesti sen asukkaitakaan, Fomenko sanoo hiljaa.
Oleksii Fomenko on Ukrainan asevoimien sotilas, jonka sotilasarvo on kersantti. Hän ilmoittautui palvelukseen heti, kun Venäjä teki laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022.
Tällä hetkellä Fomenkon tärkeimpiä työtehtäviä ovat ihmisten evakuointi, vankienvaihtoon, kaatuneisiin ja haavoittuneisiin sotilaisiin liittyvät asiat sekä kaatuneiden sotilaiden perheiden tukeminen.