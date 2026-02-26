



"Mainekatastrofi": Silmienvenytyskohu oli viime vuoden suurin Suomi-uutinen 1:17 Televisioruudulla näkyi myös pääministeri Orpo sekä hänen anteeksipyyntöviestinsä aasialaisille. Julkaistu 26.02.2026 08:29 STT Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Suomalaispoliitikkojen silmienvääntelykohu oli suurin yksittäinen Suomi-uutinen. Viime vuoden suurin Suomea koskeva uutispiikki koski niin sanottua silmienvääntelykohu viime joulukuussa, kertoo Suomen maakuvaa luotaava katsaus. – Potentiaaliselta tavoittavuudeltaan vuoden 2025 suurin uutinen Suomesta oli Miss Suomen ja yksittäisten kansanedustajien rasististen kuvien aiheuttama, lopulta pääministeri Petteri Orpon (kok.) anteeksipyyntöön johtanut tapahtumaketju, sanotaan tiedotteessa. Lue myös: Suomalaisturisti yllättyi Tokion lentokentällä: Perussuomalaisten silmienvenytys näkyvästi esillä Ympäri maailmaa uutisoidut kuvat saivat suurinta näkyvyyttä Etelä-Koreassa, Japanissa ja Kiinassa, joissa aihetta käsiteltiin jopa television pääuutislähetyksiä myöten. Eri sosiaalisen median palveluissa Suomea ja rasismia kommentoitiin katsauksen mukaan yhteensä kymmeniätuhansia kertoja. Katsauksessa kerrotaan esimerkiksi, että tapaus on mahdollisesti kaikkien aikojen luetuin Suomeen liittyvä uutinen Koreassa.

Katsauksen näkökulmaosiossa ulkoministeriön viestintä- ja maakuvavirkamies luonnehtii tapahtuneen paisuneen Japanissa "ainakin lyhyellä aikavälillä Suomelle mainekatastrofiksi", joka poiki suurlähetystöön lukuisia vihaisia puhelinsoittoja. Hän kuitenkin huomioi, että erityisesti X:n julkaisuissa näkyi myös epäaidon kampanjan ja koordinoidun viestinnän piirteitä.

Suurin osa Suomea koskevasta mediahuomiosta oli kuitenkin neutraalia tai myönteistä.

Uutinen jatkuu videon alla.

0:39 Videolla MTV:n yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen analysoi (17.12.), miksi Orpo pyysi anteeksi.

Stubb eniten mainittu suomalainen

Presidentti Alexander Stubb keräsi viime vuonna suomalaisista ylivoimaisesti eniten mainintoja kansainvälisessä mediassa. Stubb mainittiin noin 123 000 kertaa, mikä on 75 000 kertaa edellisvuotta enemmän.



Viime vuoden uutisoinnissa Suomi siirtyi kansainvälisen median kuvauksissa aiempaa keskeisemmäksi toimijaksi Euroopan turvallisuutta koskevissa keskusteluissa. Kehitystä vauhditti Stubbin näkyvä diplomatia ja rooli Ukrainan tukijana.



Aivan erityistä huomiota tuotti Stubbin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssakäyminen. Stubb ja Trump esimerkiksi golfasivat Floridassa maaliskuussa.



Toiseksi eniten mainintoja keräsi pääministeri Petteri Orpo, johon viitattiin noin 20 000 kertaa. Kolmantena oli ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja neljäntenä Suomen euroviisuedustaja Erika Vikman.

Suomi esillä vähemmän

Kaikkiaan Suomeen liittyvien uutisotsikoiden määrä väheni edellisvuodesta.



Suomen tai suomalaiset mainitsevia otsikko-osumia oli ulkomailla viime vuonna noin 240 000. Se on 60 000 osumaa edellisvuotta vähemmän, mutta kuitenkin medianäkyvyyden huippuvuotta 2022 edeltänyttä keskiarvoa enemmän.



Vuodesta 2022 lähtien kansainvälistä Suomi-uutisointia hallinneet turvallisuuspoliittiset aiheet säilyivät keskeisimpänä teemana myös viime vuonna.



Mediassa kirjoitettiin esimerkiksi suomalaisesta kokonaisturvallisuudesta ja varautumisesta, talvisodankäynnin osaamisesta sekä Suomesta Naton etulinjan maana.



Katsauksen julkaisi Suomen maakuvatyötä ohjaava Finland Promotion Board, jossa on mukana muun muassa ulkoministeriö. Katsauksessa yhdistetään kansainvälisiä maakuvatutkimuksia, mediaseurantaa ja Suomen ulkomaanedustustojen havaintoja.

