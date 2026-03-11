Ihmisille on myyty akkuja lupauksilla korkeista tuotoista lyhyessä ajassa. Fingridin mukaan osa myyjistä on lähestynyt ostajia virheellisesti sen nimissä.
Kantaverkkoyhtiö Fingrid on saanut talven aikana satoja valituksia kotiakkujen aggressiivisesta myynnistä. Yksikön päällikkö Maria Joki-Pesola kertoo, että puheluja on tullut varsinkin omakotitaloasukkailta.
– Aika usein soittaa iäkkäämpiä ihmisiä, jotka kyselevät meiltä tarkempia tietoja luvatuista hurjista tuotto-odotuksista. He ovat saattaneet jo tehdä jonkin sopimuksen tai ovat vasta suunnittelemassa sitä, Joki-Pesola sanoo.
Puheet hurjista tuotto-odotukset liittyvät sähkön reservimarkkinoihin, joita Fingrid ylläpitää. Reservimarkkinoiden tarkoituksena on tasapainottaa sähkömarkkinoiden heilahteluja.
Sähköä varastoivien kotiakkujen kautta kotitaloudet voivat osallistua markkinoille ja saada säätövoiman toimittamisesta korvauksen.
Kotitaloudet toimivat markkinoilla osana isompina kokonaisuuksina, jonka kokoamisesta vastaa erillinen yritys. Akkujen myyjät ovat vielä eri yhtiöistä.
Liikkeellä Fingridin nimissä
Fingridin kannalta erityisen huolestuttavaa on se, että kotiakkujen myyjät ovat lähestyneet ostajia Fingridin nimissä.