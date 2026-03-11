



Röyhkeistä myyjistä valitusvyöry Fingridille: Vanhuksille kaupiteltu akkuja löysillä lupauksilla 1:52 Fingrid: Vanhuksille kaupiteltu akkujärjestelmiä löysillä lupauksilla Julkaistu 11.03.2026 05:57 Valtteri Kykkänen valtteri.kykkanen@mtv.fi Ihmisille on myyty akkuja lupauksilla korkeista tuotoista lyhyessä ajassa. Fingridin mukaan osa myyjistä on lähestynyt ostajia virheellisesti sen nimissä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on saanut talven aikana satoja valituksia kotiakkujen aggressiivisesta myynnistä. Yksikön päällikkö Maria Joki-Pesola kertoo, että puheluja on tullut varsinkin omakotitaloasukkailta. – Aika usein soittaa iäkkäämpiä ihmisiä, jotka kyselevät meiltä tarkempia tietoja luvatuista hurjista tuotto-odotuksista. He ovat saattaneet jo tehdä jonkin sopimuksen tai ovat vasta suunnittelemassa sitä, Joki-Pesola sanoo. Puheet hurjista tuotto-odotukset liittyvät sähkön reservimarkkinoihin, joita Fingrid ylläpitää. Reservimarkkinoiden tarkoituksena on tasapainottaa sähkömarkkinoiden heilahteluja. Sähköä varastoivien kotiakkujen kautta kotitaloudet voivat osallistua markkinoille ja saada säätövoiman toimittamisesta korvauksen. Kotitaloudet toimivat markkinoilla osana isompina kokonaisuuksina, jonka kokoamisesta vastaa erillinen yritys. Akkujen myyjät ovat vielä eri yhtiöistä. Liikkeellä Fingridin nimissä Fingridin kannalta erityisen huolestuttavaa on se, että kotiakkujen myyjät ovat lähestyneet ostajia Fingridin nimissä.

Kantaverkkoyhtiö ei kuitenkaan koskaan tee sopimuksia suoraan kotitalouksien kanssa, vaan reservimarkkinatarjouksista huolehtivien erillisten palveluntarjoajien.

Kotiakkujen hinnat vaihtelevat noin 5 000 ja 20 000 euron välillä. Myyjät ovat Fingridin mukaan lupailleet ihmisille, että investointi maksaisi itsensä takaisin nopeasti ja että tuloja markkinoilta olisi luvassa joka kuukausi.

– Vuoden aikana esimerkiksi puhutaan tuhansista euroista yksittäiselle kotitaloudelle. Tällä hetkellä se on aika kaukana todellisuudesta.

– Yhdestä megawatista on maksettu tässä vuoden alussa suunnilleen kahdesta kolmeen euroa. Kun sen laskee yksittäiselle kotiakulle ja siinä on useampi palveluntarjoaja vielä ottamassa oman siivunsa, niin kyllä siinä on merkittävästi pienemmistä tuloista kyse. Eikä välttämättä ollenkaan säännöllisistä tuloista, sanoo Maria Joki-Pesola.

Tuotot vaihtelevat

Maria Joki-Pesola muistuttaa, että reservimarkkinoille osallistumisen kannattavuutta arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon, että tuotot vaihtelevat markkinatilanteen mukaan.

Fingrid ei anna hintatakuuta tai hintaennusteita, eikä tee suoria sopimuksia kotitalouksien kanssa markkinoille osallistumisesta.

– Tuottoja arvioitaessa pitää huomata myös reservikäytöstä mahdollisesti aiheutuvat kulut. Näitä ovat muun muassa sähkön osto ja myynti, sähkön siirto sekä näistä maksettavat verot. Jos lupaukset tuotoista tuntuvat liian hyviltä ollakseen totta, varoituskellojen tulee soida.

Yhteydenottojen perusteella osa myyjistä on tullut solmimaan kauppoja mukanaan valmis rahoitussopimus. Muutamiin yrityksiin Fingrid on ollut jo yhteydessä.

– Osa yrityksistä on kyllä niin sanotusti skarpannut sen jälkeen ja osalla on ollut sitten myös selityksiä, miksi he toimivat tietyllä tavalla, Mari Joki-Pesola sanoo.

