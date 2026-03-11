– Mutta samaan aikaan totta kai toivon, että meidän talouskehitys näyttäisi valoisampaan suuntaan ja oikeasti saisimme vähän semmoista drivea ja uskoa tähän yhteiskuntaan. Meillä on siihen kyllä kaikki edellytykset mennä kohti parempaa, hän jatkaa.

Purran mukaan ministerin työ itsessään on hänelle "kunniatehtävä" ja vaikeina aikoina työ on toki raskasta mutta sitäkin palkitsevampaa. Hän on omien sanojensa mukaan parhaimmillaan kun paine on kova.

– Olen kohta kolme vuotta istunut tässä pallilla ja aivan varmasti olen tehnyt myös itse virheitä. Niitä ei ole hyvä lähteä osoittelemaan, mutta en tietenkään ole täydellinen.

Purra kertoo kokeneensa hallituskauden aikana myös epätoivon hetkiä. Nyt hän kaipaisi vihdoin "positiivisia yllätyksiä".

– Ehkä epätoivon hetkiä saattaa tulla juuri siitä, että uutiset ja ennusteet kerta toisensa jälkeen ovat negatiivisia tai negatiivisempia. Vielä odotan oikein mukavia positiivisia yllätyksiä, yläsuuntaisia riskejä, kuten ekonomistit ja valtiovarainministeriön virkamiehet sanovat, Purra ajattelee.