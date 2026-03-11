"En ole politiikassa hakeakseni helppoja aamuja ja mukavia hetkiä", toteaa Riikka Purra.
Riikka Purra (ps.) on kantanut raskasta valtiovarainministerin salkkua kesästä 2023 asti.
Kausi on ollut työntäyteinen, kun hallitus on joutunut etsimään miljardisäästöjä ja toteuttamaan kivuliaita leikkauksia. Taustalla on tikittänyt Suomen julkisen velan kello, jonka kasvuvauhti on EU:n kovinta.
Purra toteaa Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa suhtautuvansa ministerin työhön kuitenkin yhä tarmokkaasti.
Purran mukaan ministerin työ itsessään on hänelle "kunniatehtävä" ja vaikeina aikoina työ on toki raskasta mutta sitäkin palkitsevampaa. Hän on omien sanojensa mukaan parhaimmillaan kun paine on kova.
– En ole politiikassa hakeakseni helppoja aamuja tai mukavia hetkiä, Purra toteaa.
– Mutta samaan aikaan totta kai toivon, että meidän talouskehitys näyttäisi valoisampaan suuntaan ja oikeasti saisimme vähän semmoista drivea ja uskoa tähän yhteiskuntaan. Meillä on siihen kyllä kaikki edellytykset mennä kohti parempaa, hän jatkaa.
"En ole tietenkään täydellinen"
Purra myöntää, että virheitäkin mahtuu matkan varrelle.