Japanin valtapuolue LDP palautti asemansa ennenaikaisissa vaaleissa.



Japanin valtapuolue LDP oli sunnuntaina odotetusti palauttamassa enemmistönsä maan parlamenttiin ennenaikaisissa vaaleissa, ennusti maan yleisradioyhtiö NHK.



Ennusteen mukaan LDP eli liberaalidemokraattinen puolue oli voittamassa ainakin 310 paikkaa maan 465-paikkaisesta parlamentin alahuoneesta, mikä takaisi sille kahden kolmasosan superenemmistön. Puolueella on nykyään 198 paikkaa.



Jos ennuste pitää, se olisi LDP:n paras vaalitulos sitten vuoden 2017, jolloin maan entinen pitkäaikainen pääministeri Shinzo Abe saavutti samanlaisen tuloksen.



LDP:n johtaja ja maan ensimmäinen naispääministeri Sanae Takaichi hajotti parlamentin tammikuun lopulla ja määräsi ennenaikaiset vaalit vahvistaakseen puolueensa asemaa. Sunnuntain ennustetun vaalituloksen perusteella tavoite näyttää toteutuneen.

Kiina-suhde haasteena

Takaichin hallinnon suurimmat haasteet liittyvät äärimmäisen velkaantuneen Japanin talouteen sekä ulkopolitiikassa Kiinan-suhteisiin.



Pian virkaan astumisensa jälkeen Takaichi raivostutti Kiinan antamalla ymmärtää julkisissa kommenteissaan, että Japani saattaisi puuttua tilanteeseen sotilaallisesti, jos Kiina yrittäisi vallata Taiwanin saaren. Kiina pitää itsehallinnollista ja demokraattisesti johdettua Taiwania osana itseään.



Kiina kutsui Japanin suurlähettilään puhutteluun, varoitti kiinalaisia olemaan matkustamatta Japaniin ja järjesti yhteiset ilmavoimien harjoitukset Venäjän kanssa. Japani joutui myös palauttamaan pandansa Kiinaan.