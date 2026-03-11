IEA:n tavoitteena on vakauttaa öljymarkkinoita Lähi-idässä syttyneen sodan keskellä.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on esittänyt historiansa suurinta öljyvarantojen käyttöönottoa. Asiasta kertoo Wall Street Journal virkamieslähteidensä pohjalta.

Strategista öljyvarantoa koordinoivan IEA:n tavoitteena on vakauttaa öljymarkkinoita Lähi-idässä syttyneen sodan keskellä.

Lehti kertoo, että esitystä kierrätettiin IEA:n 32 jäsenmaan energiavirkamiesten hätäkokouksessa tiistaina.

Wall Street Journalin lähteiden mukaan jäsenmaiden odotetaan päättävän järjestön tekemästä ehdotuksesta keskiviikkona. Yhdenkin maan vastustus voi viivästyttää pyrkimyksiä, lähteet kertovat.

Vuonna 2022 IEA:n jäsenmaat vapauttivat varastoistaan markkinoille öljytuotteita 182 miljoonan barrelin edestä Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vuoksi.

Wall Street Journalin mukaan IEA:n nyt esittämä käyttöönotto olisi neljän vuoden takaista suurempi.

IEA velvoittaa jäsenmaita pitämään vähintään 90 päivän öljynkulutusta vastaavan määrän varastossa kriisitilanteiden varalta.

Uutinen lähetti öljyn hinnan laskuun

Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Irania vastaan reilu viikko sitten, ja Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin sekä Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella. Sota on lähes pysäyttänyt öljytankkereiden kulun Hormuzinsalmen läpi sekä lähettänyt öljyn ja kaasun hinnan nousuun.