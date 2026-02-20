Apinavauva teki Ikean pehmolelusta itselleen äidin korvikkeen.
Japanilaisessa eläintarhassa asusteleva seitsemän kuukauden ikäinen japaninmakakivauva on sulattanut ihmisten sydämiä sosiaalisessa mediassa viime viikkoina.
Ichikawan eläintarhan hoitajat löysivät emonsa hylkäämän makakivauvan apina-aitauksesta viime vuoden heinäkuussa.
Eläintarhan hoitajat ottivat poikasen hoiviinsa ja antoivat tälle nimen Punch.
Poikasen hyvinvointi herätti huolta, sillä vastasyntyneet makakit tarrautuvat välittömästi emoonsa ja tuntevat olonsa turvalliseksi kun saavat pitää kiinni jostakin, eläintarhan hoitaja Kosuke Shikano kertoo uutistoimisto Reutersille.
Lievittääkseen hylkäämisen aiheuttamaa stressiä hoitajat antoivat Punchille muun muassa peittoja ja erilaisia pehmoleluja.
Pehmolelujen joukossa oli myös Ikean orankia muistuttava lelu, jonka apinavauva otti äidin korvikkeekseen.
– Pehmoleluun oli helppo tarttua, ja sen ulkonäkö muistutti apinaa, mikä todennäköisesti on antanut turvallisuuden tunnetta, Shikano sanoo.
Jutun alussa olevalta videolta voit katsoa, kuinka Punch raahaa äidin korvikkeena toimivaa oranssia pehmolelua mukanaan.