Tunnettu liikemies Juha-Petteri Kukkonen toivoo pääsevänsä pian takaisin Suomeen.

Kukkosen mukaan Lähi-idän konflikti ei juurikaan näy Dubain katukuvassa. Läheltä piti -tilanteelta hän ei kuitenkaan ole välttynyt.

– Olin kavereiden kanssa viettämässä iltaa ja nähtiin, että nyt osui Fairmont Palm -hotelliin. Päästiin siitä taksilla keskustaan ensimmäisten joukossa. Sen jälkeen kaikki meni puuroksi täällä.

Yöllä tuli ilmahälytys ohjusiskusta ja Kukkonen myöntääkin, että uni on jäänyt viime päivien aikana vähäiseksi.

– Kyllä tämä vaikuttaa psyykeen ja varmaan miehestäkin näkyy, että vähän väsyttää.

Yksityiskoneella julma hintalappu

Lontoon kautta kulkevan kotimatkan pitäisi vihdoin alkaa perjantaina, jos ilmatila aukeaa suunnitelman mukaan. Tilanne on ollut epäselvä ja Kukkonen on punninnut monenlaisia vaihtoehtoja.

– Osa porukasta on lähtenyt Saudi-Arabian kautta liikenteeseen. Tästä on toki 11 tuntia Riadiin autolla ja siitä pitäisi vielä löytää sopivanhintainen lento.

Lentojen hinnat ovat Kukkosen mukaan ”aivan lapasesta”. Tämä koskee sekä kaupallisia että yksityisiä toimijoita. Yksi vaihtoehto oli lentää Omanista Euroopan suuntaan, mutta tarjolla oli vain yksityiskoneita.

– Vapaita lentoja ei ollut, ellei olisi halunnut lentää yksityiskoneella Istanbuliin, hinta taisi olla 85 tonnia, Kukkonen kertoo.

1:33 Lentolippujen lisäksi myös bensa voi kallistua tuntuvasti, kertoo Nordean pääanalyytikko Jan Von Gerich.

Katso koko Asian ytimessä -ohjelman jakso MTV Katsomossa.