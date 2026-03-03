Suomen naisten jalkapallomaajoukkue koki MM-karsintojen avauksessa 0–2-vierastappion Portugalille kahden lisäajalla syntyneen maalin kurittamana.
Helmarit pääsi alussa lähentelemään Portugalin maalia, Lotta Lindströmin laukaus sujahti niukasti ohi maalin.
65 minuutin kohdalla myöhemmin Helmarit pääsi iskemään vaarallisesti. Adelina Engmanin laukoma pallo jäi maalin eteen pyörimään, muttei löytänyt tietään verkkoon.
Portugali oli kuitenkin ottelussa selvästi hallitsevampi osapuoli.
Ottelu eteni maalittomassa tasatilanteessa aina lisäajalle asti, kunnes Lucia Catarina Sousa Alves pääsi tuikkaamaan Portugalin 1–0-johtoon. Neljännellä lisäajalla Portugali pääsi iskemään toistamiseen, maalintekijänä Carolina Santiago.
Suomi sai tämän jälkeen vielä rangaistuspotkun, mutta kotijoukkueen maalivahti Ines Teixeira Pereira torjui Eveliina Summasen yrityksen.
Lauantaina Helmarit kohtaa kotikentällä Latvian. Lohkossa pelaa myös Slovakia. Kolme parasta etenevät lohkosta jatkokarsintaan.