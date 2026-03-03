Heidi Willman kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 2001.

Ex-missi ja juontaja Heidi Willman on yksi Myyrä-ohjelman kilpailijoista. Willman kuvailee ohjelman kuvausmatkan olleen ikimuistoinen ja hän koki tunteita laidasta laitaan – jännityksestä pettymykseen.

– Niin ihana porukka. On ihana todeta, kuinka paljon olen saanut uusia ystäviä matkan myötä, Willman kiittelee ja sanoi kuvausmatkan olleen myös hyvin tapahtumarikas.

Willman kruunattiin Miss Suomeksi 25 vuotta sitten eli vuonna 2001. Willmanilla on lämpimiä muistoja siitä ajasta, kun hänen elämänsä muuttui hetkessä.

– Minun täytyy olla tosi kiitollinen, että sillekin matkalle silloin aikoinaan lähdin. En seisoisi tässä todennäköisesti ilman Miss suomi -kisoja. Ihania ja rakkaita muistoja, Willman sanoo.

Willman työllistyi aikoinaan paljon missivuoden aikana.

– Minulla oli kalenteri ihan täynnä koko vuoden ajan ja sen jälkeenkin vielä. Se on mahdollistanut, olen ollut radiossa ja olen päässyt juontamaan televisioon, saanut tehdä hyväntekeväisyystyötä. Tosi paljon erilaisia työtilaisuuksia ja ihania ihmisiä saanut lähelleni sen myötä.

