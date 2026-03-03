Frölundan suomalaishyökkääjä Jere Innala iski ratkaisevan maalin jatkoajalle venyneessä jääkiekon CHL:n loppuottelussa.
Kotikaukalossaan pelannut Frölunda kukisti Mestarien liigan loppuottelussa toisen ruotsalaisseuran Luulajan maalein 3–2.
Ottelu eteni jatkoajalle suomalaispuolustaja Otto Leskisen tasoitettua pelin Luulajalle 2–2:een vain 16 sekuntia ennen loppua. Myös Luulajan 1–1-tasoitusmaalista vastasi suomalainen, kun asialla oli Eetu Koivistoinen.
Frölundassa CHL-mestaruutta juhlii Innalan lisäksi Arttu Ruotsalainen, joka merkittiin jatkoaikaratkaisuun toiseksi syöttäjäksi. Mestaruus oli göteborgilaisseuralle jo sen historian viides.