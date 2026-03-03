Kestävyysautojen WEC-sarjan Qatarin osakilpailu on siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

WEC-sarjan avausosakilpailu oli tarkoitus ajaa Qatarissa 26.–28. maaliskuuta, mutta Kansainvälinen autoliitto FIA päätti siirrosta jo viikkoja ennen tapahtumaa.

MM-sarja käynnistyy nyt Italian Imolasta 17.–19. huhtikuuta. Qatarin osakilpailu on tarkoitus ajaa myöhemmin tämän vuoden aikana kauden toisella puoliskolla.

Useat keväälle suunnitellut kilpailut ovat vaarassa peruuntua Persianlahden konfliktin takia. Iran on vastannut Yhdysvaltain ja Iranin viikonloppuna aloittamiin ilmaiskuihin ampumalla ohjuksia ja lennokkeja useisiin naapurimaihinsa.

F1-sarjan on määrä kisata 12. huhtikuuta Bahrainin Sakhirin radalla ja viikkoa myöhemmin Saudi-Arabian Riadissa. Myös nämä kisat ovat parhaillaan FIA:n tarkastelun kohteena.