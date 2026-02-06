Vaikka Donald Trump kuohuttaa puheillaan, Euroopan ja USA:n puolustusalan yritysten yhteistyö on tiiviimpää kuin koskaan. Ukrainan sota voi jatkua vielä vuosikausia, arvioi Esa Rautalinko MTV:n Uutisextrassa.

Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusalan yritysten välit ovat tällä hetkellä tiiviimmät kuin koskaan aiemmin, Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko kertoo.

Vaikka MTV Uutisten kyselyssä vain 14 prosenttia suomalaisista arvioi, että Donald Trumpin Yhdysvallat on Suomelle luotettava kumppani, puolustusbisneksessä asetelma on levollisempi.

– Parempi asia on se, että meillä on nämä riippuvuudet puolin ja toisin, kuin se, että niitä ei olisi, Rautalinko sanoo.

USA tarvitsee Euroopan teknologioita

Aseet ja sotilaskalusto eivät ole missään vaiheessa olleet osa Trumpin muuten ärhäkkää tullisodankäyntiä.

Tämä kertoo Rautalingon mukaan osaltaan siitä, että riippuvuus Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä ei ole vain yksisuuntaista.

Euroopan puolustusalalla on omat herkät kohtansa, mutta Rautalinko ei koe niitä erityisen ongelmallisina.

– Euroopassa on todella paljon yhdysvaltalaisperäistä puolustusvälinekalustoa, ja on olemassa tiettyä eurooppalaista teknologiaa, jota ilman Yhdysvallat ei tule toimeen. Keskinäisriippuvuus on tässä hyvin vahva.

"Mahdollinen kehityssuunta"

EU-maat panostavat tällä hetkellä miljarditolkulla sotilaskaluston hankkimiseen ja asevoimiensa kehittämiseen.

Yhdysvaltalaisten puolustusalan yritysten kasvuluvut ovat jääneet viime vuosina jälkeen monista eurooppalaisista.

Tulevina vuosina voidaan nähdä käännettä, jossa nämä yritykset tähyilevätkin mahdollisuuksia siirtää toimintojaan Eurooppaan.

– Jos olisin yhdysvaltalaisen yrityksen edustaja, miettisin, miten saan itselleni eurooppalaisen statuksen. Silloin pitäisi varmaan tuoda tuotantoa ja kyvykkyyttä Suomeen tai Eurooppaan. Jää nähtäväksi, kuinka tässä käy, mutta kyllä se on ihan mahdollinen kehityssuunta.

Ukrainan sota voi jäädä kytemään

Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa on haettu rauhaa jo hyvän aikaa, välillä pieniä edistysaskelia ja välillä rajusti takapakkia ottaen.

Patrian toimitusjohtaja Rautalinko ei tietenkään osaa varmasti ennustaa, kauanko sotiminen vielä jatkuu.

Pilvilinnoja hän ei elättele.

– Kyllä me ollaan yrityksessä varauduttu siihen, että se kestää useita vuosia. Jos ei täysimittaisena sotana, mahdollisesti jännitteinä, jonkin näköisinä konflikteina.

– Mielestäni on viisasta varautua esimerkiksi viiteen vuoteen, eli se on pitkäkestoinen juttu, eikä herätellä turhia toiveita siitä, että tilanne muuttuisi nopeasti.